Snažno nevrijeme sa gradom na Krku stvorilo utisak snježne zime (VIDEO)

Dijelove Hrvatske pogodilo je popodne snažno grmljavinsko nevrijeme u pojedinim dijelovima sa jakim gradom, koji je, na ostrvu Krku na primjer, napravio utisak snježne zime.

Lokalni portal Bodulija.net navodi da je grad na Krku padao u nekoliko navrata, a velika količina leda na kolovozima je stvorila probleme i zastoje u saobraćaju.

Nevrijeme je ovo ostrvo zahvatilo i juče popodne kada su vatrogasci morali intervenirati u dva navrata. Radilo se o uklanjanju srušenih stabala i grana s saobraćajnica na području Јeževca u Krku, kao i u Malinskoj, prenosi RTRS.

Sa mjerne stanice na Riječkom aerodromu u Omišlju, saopšteno je da je tokom 24 sata, do petka u 8 sati ujutro, izmjereno čak 104.6 mm kiše.

Prema prognozama, nestabilno vrijeme nastaviće se i tokom narednih dana.

Nevrijeme praćeno gradom zahvatilo je popodne i Zagreb, ali količinski ni približno kako je to bilo na Krku.

U samo nekoliko minuta ulice i parkovi su se zabijeleli od sloja leda koji se brzo stvorilo od intenzivnog grada, ali se vrlo brzo i otopio jer se grad pretvorio u kišu.

