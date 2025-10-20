Dijelovi Francuske pogođeni tornadom: Jedna osoba poginula, dizalice pale, krovovi odnijeti (FOTO/VIDEO)

Snažna oluja praćena tornadom pogodila je u ponedjeljak popodne oblast Val d'Oaz, sjeverno od Pariza. Jedna osoba je poginula, više osoba je povrijeđeno, a pričinjena je i velika materijalna šteta.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Prema zvaničnim informacijama, jedna osoba je poginula u gradu Ermon, dok je četvoro ljudi zadobilo teške povrede, a još petoro lakše, prenosi Le Figaro.

"Imamo jednu osobu koja je preminula, četiri su teško povrijeđene, a pet u relativno stabilnom stanju", saopštila je regionalna uprava u večernjim časovima, dodajući da je epizoda snažnih vjetrova završena, ali da su tri građevinske dizalice pale, a krovovi kuća odnešeni.

️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212)pic.twitter.com/7rpZuOpzSv — Météo Express (@MeteoExpress)October 20, 2025

Na terenu je bilo angažovano 80 vatrogasaca, 50 policajaca i 20 članova hitne medicinske službe SAMU. Gradovi Ermon, Obon, Andiji, Montmoransi i Frankonvil bili su najteže pogođeni, a u toku su evakuacije iz oštećenih objekata.

️ Une tornade a été signalée à Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Elle a fait des dégâts notables, arrachant plusieurs toitures. (© Florence Krupski)pic.twitter.com/zgw0pfpF8a — Météo Express (@MeteoExpress)October 20, 2025

Prema izvještaju lista Le Parisien, jedna od dizalica pala je na institut za medicinsko obrazovanje Clos-Fleuri. U Obonu, tornado je prošao u blizini bolnice i sportskog centra Luat, gdje su sve službe bile angažovane.

"Sve snage spašavanja i policije su na terenu", saopštila je lokalna uprava.

️ La tornade qui a touché Ermont dans le Val-d'Oise a fait tomber trois grues qui ont causé de gros dégâts en s'abattant sur des bâtiments. (© Ahmed Saidane)pic.twitter.com/IlolrxeECQ — Météo Express (@MeteoExpress)October 20, 2025

Grad Ermon, sa oko 30.000 stanovnika, objavio je da su brojni drvoredi iščupani, a tehničke ekipe i policija rade na obezbjeđivanju pogođenih zona.

ALERTE - Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d'une violente#tornadedans le Val-d'Oise au nord de Paris.

Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d'Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des…pic.twitter.com/rOWpBSBHac — Infos Françaises (@InfosFrancaises)October 20, 2025

Predsjednica regiona Île-de-France Valeri Pekeres izrazila je podršku pogođenim građanima:

"Moje misli su sa stanovnicima Val-d’Oise, žrtvama snažnog tornada. Region će pružiti pomoć pogođenim opštinama".

(Mondo)