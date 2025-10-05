logo
Nevrijeme rušilo stabla širom Evrope: Dramatična situacija u više zemalja, letovi masovno otkazivani (Video)

Izvor mondo.rs
0

Olujno nevreme pogodilo je više evropskih zemalja, izazvalo otkazivanje letova, rušenje stabala i prekide u snabdijevanju strujom, ali za sada nema izvještaja o većoj šteti.

Nevrijeme rušilo stabla širom Evrope: Dramatična situacija u više zemalja, letovi masovno otkazivani (Video) Izvor: Facebook/meteoinfo Slovenija

Olujno nevrijeme koje je zahvatilo delove Evrope izazvalo je otkazivanje letova i rušenje stabala, ali za sada nije prijavljena veća šteta. U više evropskih zemalja u sanaciju posledica uključene su vatrogasne službe.

U glavnom gradu Belgije, Briselu, zabilježeno je oko 90 intervencija vatrogasaca, uglavnom zbog oborenih stabala i slomljenih grana, prenijela je belgijska novinska agencija Belga. Slične intervencije zabeležene su i u drugim delovima zemlje, a registrovana je i materijalna šteta.

U Škotskoj i Norveškoj deo domaćinstava i danas je bio bez struje, iako se očekivalo da će kvarovi biti otklonjeni. To ipak nije bilo moguće zbog velikog broja stabala koja su pala i ozbiljno oštetila dalekovode. U Holandiji je juče otkazano oko 150 letova.

Kako prenosi norveška televizija NRK, desetine hiljada domaćinstava na jugu i u centralnim dijelovima te zemlje i dalje su bez struje, a nevrijeme je izazvalo i brojne poremećaje u vazdušnom i željezničkom saobraćaju.

Putnici u Škotskoj i dalje mogu da očekuju prekide u željezničkom saobraćaju zbog radova na sanaciji oštećenja, prenosi britanska agencija Press Association Media. U Holandiji je upozorenje na olujno nevrijeme, koje je juče bilo na snazi, danas ukinuto. Iako nije prijavljena veća šteta, saobraćaj je bio poremećen zbog srušenih stabala.

U amsterdamskom aerodromu Shiphol, gdje je juče otkazano oko 150 letova, situacija se uglavnom normalizovala. Ipak, danas je, iz predostrožnosti, otkazano još deset letova. Portparol avio-kompanije KLM izjavio je da se očekuje da će takva situacija potrajati.

