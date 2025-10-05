Nevrijeme rušilo stabla širom Evrope: Dramatična situacija u više zemalja, letovi masovno otkazivani (Video)

Olujno nevreme pogodilo je više evropskih zemalja, izazvalo otkazivanje letova, rušenje stabala i prekide u snabdijevanju strujom, ali za sada nema izvještaja o većoj šteti.

Olujno nevrijeme koje je zahvatilo delove Evrope izazvalo je otkazivanje letova i rušenje stabala, ali za sada nije prijavljena veća šteta. U više evropskih zemalja u sanaciju posledica uključene su vatrogasne službe.

U glavnom gradu Belgije, Briselu, zabilježeno je oko 90 intervencija vatrogasaca, uglavnom zbog oborenih stabala i slomljenih grana, prenijela je belgijska novinska agencija Belga. Slične intervencije zabeležene su i u drugim delovima zemlje, a registrovana je i materijalna šteta.

️ STORM AMY WREAKS HAVOC ACROSS UK, SETS OCTOBER PRESSURE RECORD



Storm Amy battered the UK with winds over 100mph and heavy rain, leaving thousands without power in Scotland, Northern Ireland, and Wales.



Railways, ferries, and roads were disrupted, while eight of…pic.twitter.com/ehcQJikGgX — Info Room (@InfoR00M)October 5, 2025

U Škotskoj i Norveškoj deo domaćinstava i danas je bio bez struje, iako se očekivalo da će kvarovi biti otklonjeni. To ipak nije bilo moguće zbog velikog broja stabala koja su pala i ozbiljno oštetila dalekovode. U Holandiji je juče otkazano oko 150 letova.

Kako prenosi norveška televizija NRK, desetine hiljada domaćinstava na jugu i u centralnim dijelovima te zemlje i dalje su bez struje, a nevrijeme je izazvalo i brojne poremećaje u vazdušnom i željezničkom saobraćaju.

Putnici u Škotskoj i dalje mogu da očekuju prekide u željezničkom saobraćaju zbog radova na sanaciji oštećenja, prenosi britanska agencija Press Association Media. U Holandiji je upozorenje na olujno nevrijeme, koje je juče bilo na snazi, danas ukinuto. Iako nije prijavljena veća šteta, saobraćaj je bio poremećen zbog srušenih stabala.

U amsterdamskom aerodromu Shiphol, gdje je juče otkazano oko 150 letova, situacija se uglavnom normalizovala. Ipak, danas je, iz predostrožnosti, otkazano još deset letova. Portparol avio-kompanije KLM izjavio je da se očekuje da će takva situacija potrajati.