Nevrijeme poplavilo Hercegovinu: Vatrogasci intervenisali u Neumu, Čapljini i Ljubuškom

Autor Dragana Božić
Obilna kiša na području Hercegovine uzrokovala je plavljenje više objekata i saobraćajnica, saopšteno je iz Operativnog centra Civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona.

Poplave u Hercegovini Izvor: PVP Neum

Zbog jakog nevremena u Ljubuškom i okolini bile su potrebne hitne tehničke intervencije na terenu.

Vatrogasci su juče od 17.00 do 22.00 časa imali šest intervencija. Na terenu je djelovalo devet vatrogasaca sa četiri vozila, uz pomoć pet vatrogasaca iz jednog vozila Vatrogasnog društva Trebižat.

Najveći broj intervencija vatrogasaca odnosio se na ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma, stambenih objekata i učionica, dok su šahtovi na nekoliko lokacija izbijeni usljed nakupljenih padavina.

Ove tehničke intervencije bile su ključne za sprečavanje veće štete i povreda, navodi se u saopštenju.

U Neumu, gdje su poplavljene ulice, stanovi i garaže, vatrogasci su imali brojne intervencije.

U Čapljini su vatrogasci uklanjali stabla i ispumpavali vodu iz podruma, dvorišta i ispod nadvožnjaka. 

(Srna/Mondo)

