Mostarci zbrajaju štetu: U nevremenu oštećeno 57 vozila, oboreno više od 100 stabala

U olujnom nevremenu koje je sinoć zahvatilo Mostar oštećeno je 57 vozila, rekla je portparol Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Osim uništenih automobila, olujno nevrijeme je pričinilo veliku štetu na javnim površinama i privatnoj imovini.

Vjetar je čupao stabla iz korijena koja su se rušila na parkirane automobile, ali i saobraćajnice.

Oluja je, prema prvim procjenama, u samo nekoliko minuta srušila ili teže oštetila više od stotinu stabala širom grada.

Iz preduzeća "Vodovod" Mostar građanima su preporučili da prokuvavaju vodu za piće. U porastu je nivo rijeka koje su zamućene.

Zbog nevremena i problema na trafostanici u Miljkovićima dijelovi naselja oko Mostara su bez struje, potvrdili su iz "Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg -Bosne".

Gradske i kantonalne službe pokušavaju od sinoć dovesti u red situaciju na glavnim saobraćajnicama i pomoći građanima pri saniranju štete.

Od naselja Centar dva do Bijelog Brijega, ali i drugih dijelova grada, posljedice nevremena, praćenog obilnom kišom i snažnim udarima vjetra, vidljive su na gotovo svakom koraku.

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar su tokom noći imali pune ruke posla.

Na terenu su i komunalne službe koje zajedno sa vatrogascima rade na saniranju posljedica nevremena. Posao otežava jaka kiša koja ne prestaje da pada i koja pravi dodatne probleme.

Direktor Uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Eugen Ćubela je putem Operativnog centra uputio poziv gorskim službama spasavanja sa područja Mostara da budu na raspolaganju Profesionalnoj vatrogasnoj jednici kako bi im pružili podršku u otklanjanju posljedica nevremena.

Oružane snage BiH su angažovane kako bi pomogle u uklanjanju drveća i čišćenju puteva prema Univerziteskoj bolnici Mostar i na najkritičnijim putevima u gradu.

Skoro svaki dio grada pretrpio je štetu, a u sjevernim gradskim naseljima brojne kuće ostale su bez dijelova krova.

Gradska groblja su skoro neprohodna zbog oborenih stabala, a štetu su pretrpjele i pojedine škole koje su ostale bez ograda.

Građani se pozivaju na oprez i saradnju, posebno u područjima gdje i dalje postoji rizik od pada drveća ili električnih instalacija.

