Brojne njemačke ulice na jugozapadu su poplavljene.
Snažno nevrijeme pogodilo je jugozapad Njemačke zbog čega su brojne ulice u pokrajini Sjeverne Rajne - Vestfalije poplavljene, piše "Bild". Čitave ulice su bile pod vodom zbog čega su morale hitno da budu zatvorene za saobraćaj.
Čak su i neka naselja bila potpuno odsječena što se tiče saobraćaja. Mnogi ljudi ostali su zarobljeni u svojim kućama zbog nivoa vode.
Materijalna šteta je ogromna. U Menhengladbahu su bile angažovane sve hitne službe, bilo je više od 100 intervencija vatrogasaca.
+++ AKTUELL +++— BlaulichtRheinlandNRW (@nrw_blaulicht)September 9, 2025
Mönchengladbach
Zahlreiche Straßen sind durch den Starkregen überflutet.#Mönchengladbach#Unwetter@Kachelmannwettr@sturmwetter1703pic.twitter.com/RXmOTUzlN8
Obilne padavine počele su u ponedjeljak 8. septembra u večernjim časovima. Građani su bili upozoreni da ne idu u podrume u garaže jer se očekivala velika količina kiše.
Pogledajte fotografije poplava u Nemačkoj
Apokaliptične scene u Njemačkoj: Nezapamćene poplave, izdato upozorenje stanovništvu (Foto)