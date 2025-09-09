logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apokaliptične scene u Njemačkoj: Nezapamćene poplave, izdato upozorenje stanovništvu (Foto)

Apokaliptične scene u Njemačkoj: Nezapamćene poplave, izdato upozorenje stanovništvu (Foto)

Autor Aleksandar Blagić
0

Brojne njemačke ulice na jugozapadu su poplavljene.

Poplave u Njemačkoj Izvor: Christoph Reichwein / AFP / Profimedia

Snažno nevrijeme pogodilo je jugozapad Njemačke zbog čega su brojne ulice u pokrajini Sjeverne Rajne - Vestfalije poplavljene, piše "Bild". Čitave ulice su bile pod vodom zbog čega su morale hitno da budu zatvorene za saobraćaj.

Čak su i neka naselja bila potpuno odsječena što se tiče saobraćaja. Mnogi ljudi ostali su zarobljeni u svojim kućama zbog nivoa vode.

Materijalna šteta je ogromna. U Menhengladbahu su bile angažovane sve hitne službe, bilo je više od 100 intervencija vatrogasaca.

Obilne padavine počele su u ponedjeljak 8. septembra u večernjim časovima. Građani su bili upozoreni da ne idu u podrume u garaže jer se očekivala velika količina kiše.

Pogledajte fotografije poplava u Nemačkoj

Pročitajte i ovo

Tagovi

Njemačka nevrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ