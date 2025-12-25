logo
Nevjerovatna sreća: Igrač osvojio džekpot od 1,8 milijardi dolara

Nevjerovatna sreća: Igrač osvojio džekpot od 1,8 milijardi dolara

Izvor SRNA
0

Igrač koji je u Arkanzasu kupio lutriju Pauerbol džekpot osvojio je 1,817 milijardi dolara na katoličko Badnje veče.

Igrač osvojio džekpot od 1,8 milijardi dolara Izvor: Envato

To je drugi najveći džekpot ikada osvojen na američkoj lutriji.

Dobitni brojevi za izvlačenje bili su 4, 25, 31, 52, 59, a Pauerbol je imao broj 19.

Nagrada od 1,817 milijardi dolara druga je po veličini, odmah iza džekpota od 2,04 milijarde dolara osvojenog 2022. godine jednim tiketom prodatim u Altadeni u Kaliforniji, koji je bio najveći u istoriji Pauerbola i lutrije.

Da bi se osvojio džekpot na listiću se mora podudarati svih pet bijelih kuglica i crvena Pauerbol kuglica izvučena tokom izvlačenja, prenose mediji.

Pojedinačni dobitnici glavne nagrade mogu birati između jednokratne isplate ili isplate putem anuiteta od jedne trenutne isplate, nakon čega slijedi 29 godišnjih isplata koje se svaki put povećavaju za pet odsto. I jednokratni iznos i ukupna renta su prije oporezivanja.

Međutim, na megadobitku se plaćaju visoki porezi. Na kraju, sretnom dobitniku ostaje oko 834,9 miliona dolara, što je približno 709,7 miliona evra.

