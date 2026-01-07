Svjetlana Samaradžija sa Pala: Ikonopis kao molitva i duhovno stvaralaštvo

Ikonopisac Svjetlana Samaradžija sa Pala govori o molitvi, kanonima i duhovnoj dimenziji ikonopisa, radu u školi „Arhangel“ i srednjovjekovnim tehnikama slikanja ikona.

Izvor: Srna/Maja Brčkalo

Svjetlana Samaradžija sa Pala, koja je posvećena ikonopisanju, kaže da svakog ko se bavi ovom jednom od najstarijih umjetničkih tradicija vodi molitva.

Samardžija se slikarstvom bavi od malih nogu, a ljubav prema ikonopisu javila kod nje sa otvaranjem škole ikonopisa "Arhangel" u okviru Sabornog hrama Svetog arhangela Gavrila na Palama, pod okriljem protojereja Nemanje Mandžića.

"Prvobitno je okupljala veću grupu djece i odraslih, ali se kasnije profesor Goran Janićijević posvetio radu sa odraslima. Za tri i po godine provedene u ikonopisu, ne znam tačan broj ikona koje sam stvorila, ali najljepša i najzahtjevnija tehnika kojom smo se bavili jeste freskopis, živopisanje, koja se može vidjeti u srednjovjekovnim manastirima, na Kosovu i Metohiji i ovdje", istakla je Samardžija.

Ona je objasnila da ikonopis zahtijeva posebnu tehniku i poštovanje kanona, ali da svaki od umjetnika utka nešto svoje.

Dostignuća su nevidljiva laičkom okom, rekla je Svjetlana, ali profesori i ikonopisci to lako prepoznaju.

"Nekada pomislim da ne radim to ja sama, jer svakog ikonopisca vodi molitva i prisustvo Svetoga Duha. Svaki čas počinje molitvom i blagoslovom i na taj način ikone se stvaraju. U suštini, mi ne ikonopišemo sliku već taj svetiteljski dio svakog sveca ponaosob", ukazala je Samardžija.

Jedno od djela na koje je posebno ponosna Samardžija jeste Sveti Gerasim Jordanski, naslikan jajčanom temperom sa akrilom na platnu veličine 60 puta 50.

Prema njenim riječima, tehnika je srednjovjekovna, zavisi od pozlate ili srebra, a vezivno sredstvo je žumance sa prirodnim pigmentima.

Svjetlanino vrijeme za izradu varira od tri do četiri dana, pa čak i do mjesec dana, zavisno od inspiracije i veličine.

Njena inspiracija proizlazi iz ljubavi prema slikarstvu i povezanosti sa crkvom, te učešćem u liturgijskom životu.

Ona je istakla da najljepši radovi nastaju nakon liturgije, posebno uoči praznika posvećenih svetiteljima.