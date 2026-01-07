logo
Bijeljina: Vodostaj Drine dosegao kotu vanredne odbrane

Bijeljina: Vodostaj Drine dosegao kotu vanredne odbrane

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Vodostaj rijeke Drine u Semberiji dostigao je kotu vanredne odbrane od poplava i Gradska uprava pozvala je stanovništvo u priobalnom području na maksimalnu opreznost i budnost.

Drina prijeti da se izlije u Bijeljini Izvor: Facebook/screenshot

U uputstvu građanima navedeno je da izmjeste vrijedne predmete, mehanizaciju i stoku na viši nivo.

Kako se navodi, vodostaj rijeke Drine na vodomjernoj stanici Radalj iznosi 503 centimetra, čime stupaju na snagu mjere vanredne odbrane od poplava.

Dežurna služba Civilne zaštite je u punoj pripravnosti, ekipe su na terenu, prate kritične tačke i vrše neophodne intervencije u cilju zaštite ljudi i imovine.

Bijeljina Drina poplave

