© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

"Očekuje se još jedan talas povećanja vodostaja Drine": U Semberiji uvedene redovne mjere odbrane od poplava

Autor Dragana Božić
0

U Semberiji su uvedene redovne mjere odbrane od poplava, rečeno je Srni u "Vodama Srpske".

U Semberiji uvedene redovne mjere odbrane od poplava Izvor: Milorad Gutalj, Srna

Direktor Javne ustanove "Vode Srpske" Miroslav Milovanović rekao je ranije da se očekuje još jedan talas povećanja vodostaja Drine nizvodno od hidroelektrane "Zvornik", što će u Semberiji dovesti do uvođenja mjera redovne odbrane od poplava, a vrlo vjerovatno i vanredne.

On je naveo da je u 15.00 časova vodostaj rijeke Drine na mjernoj stanici Radalj bio 445 centimatara.

Mjere redovne odbrane od poplava za donji tok Drine uvode se kada na stanici Radalj vodostaj dostigne kotu od 450 centimeta, a na 500 centimetara uvode se mjere vanrdne odbrane.

"Ali, mi smo već pri vodostaju od 445 centimetara pokrenuli proceduru uvođenja mjera redovne odbrane na poplavnom području Semberije za sektor 1", pojasnio je Milovanović u izjavi za Srnu.

Istakao je da je ohrabrujuće da su padavine u Crnoj Gori i u gornjem toku Drine prije nekoliko sati stale, što će se pozitivno odraziti nizvodno.

"Treba da budemo pribrani, svako na svom zadatku, a na osnovu trenutnih hidroloških i meteoroloških procjena ne očekujemo veće probleme", istakao je, između ostalog, Milovanović. 

(Srna)

Tagovi

poplave Semberija Drina

