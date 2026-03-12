Novi poredak na tržištu oružja: Njemačka prestigla Kinu, dominacija SAD-a

Novi izvještaj SIPRI - Njemačka postala četvrti svjetski izvoznik oružja, prestigavši Kinu.

Izvor: Shutterstock

Prema najnovijim podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja (SIPRI), globalna mapa trgovine naoružanjem pretrpjela je značajne izmjene u periodu od 2021. do 2025. godine. Njemačka je uspjela da potisne Kinu sa četvrte pozicije najvećih svjetskih izvoznika, dok Sjedinjene Američke Države i dalje drže neprikosnoveno prvo mjesto.

Dominacija Amerike i uspon Evropljana

SAD su učvrstile svoju lidersku poziciju sa čak 42 odsto udjela u svjetskom izvozu, zabilježivši rast isporuka od 27 odsto. Iza njih slijedi Francuska, koja drži blizu 10 odsto tržišta, najviše zahvaljujući prodaji borbenih aviona i PVO sistema Indiji, Egiptu i Grčkoj.

Jedna od najznačajnijih promjena je drastičan pad Rusije. On je pala na treće mjesto, uz pad izvoza od 64 odsto u odnosu na prethodnih pet godina. Ovaj vakuum na tržištu vješto su iskoristili evropski dobavljači, poput Njemačke i Italije, kojima se okreću dosadašnji kupci ruske tehnike.

Njemački skok i kinesko preslaganje prioriteta

Njemačka je zauzela četvrto mjesto sa 5,7 odsto tržišnog udjela. Ključni faktor ovog uspona je rat u Ukrajini, kojoj je isporučeno oko 24 odsto ukupnog njemačkog izvoza naoružanja.

S druge strane, Kina je pala na petu poziciju (5,6 odsto). Analitičari SIPRI-ja ističu dva razloga za ovakav trend:

Fokus na domaće potrebe: Peking ubrzano modernizuje sopstvenu vojsku, trošeći resurse na unutrašnje jačanje umjesto na prodaju strancima.

Zavisnost od jednog kupca: Čak 80 odsto kineskog izvoza i dalje odlazi u Pakistan.

Šta prati SIPRI?

Izvještaj se fokusira na transfer velikih konvencionalnih sistema – od tenkova i artiljerije do sofisticiranih raketnih platformi i ratnih brodova. Podaci se baziraju na dugoročnim isporukama, a ne na trenutnim ugovorima, čime se dobija realna slika globalnih vojnih trendova.