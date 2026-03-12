Pogrešno unijeli rezultate izbora: CIK BiH kaznio 42 člana biračkih odbora

Centralna izborna komisija (CIK) BiH kaznila je na današnjoj sjednici ukupno 42 člana biračkih odbora iz više osnovnih izbornih jedinica zbog toga što su na lokalnim izborima 2024. godine pogrešno unijeli rezultate, što je dovelo do greške u izbornim rezultatima.

Izvor: CIK BiH

Kažnjeni su članovi biračkih odbora 045B003A u izbornoj jedinici Petrovo, 049A007 u izbornoj jedinici Srebrenik, 112A013B u izbornoj jedinici Vitez, kao i članovi tri biračka odbora iz Živinica, 079A012, 079A013A i 079A032.

Sa po 1.100 KM kažnjeni su predsjednici biračkih odbora, zamjenici predsjednika i članovi biračkih odbora sa po 900 KM, dok su sa po 750 KM kažnjeni zamjenski članovi biračkih odbora.

Uz novčanu kaznu njima je izrečena i zabrana rada u organima za sprovođenje izbora u roku od četiri godine.

Sa po 3.000 KM kažnjeni su politički subjekti koji su imenovali kažnjene članove biračkih odbora, i to NDP, SNSD, DNS, Ujedinjena Srpska, SDP BiH, "Narod i pravda", Naša stranka, HDZ, Stranka za BiH, Demokratska fronta, Socijaldemokrate BiH, Glas naroda - snaga naroda, PDA, SDA, kao i koalicije HDZ-HDZ 90-HSS, HDZ-HSS, te SDA-Narod i pravda.

