logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogrešno unijeli rezultate izbora: CIK BiH kaznio 42 člana biračkih odbora

Pogrešno unijeli rezultate izbora: CIK BiH kaznio 42 člana biračkih odbora

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Centralna izborna komisija (CIK) BiH kaznila je na današnjoj sjednici ukupno 42 člana biračkih odbora iz više osnovnih izbornih jedinica zbog toga što su na lokalnim izborima 2024. godine pogrešno unijeli rezultate, što je dovelo do greške u izbornim rezultatima.

CIK BiH kaznio 42 člana biračkih odbora Izvor: CIK BiH

Kažnjeni su članovi biračkih odbora 045B003A u izbornoj jedinici Petrovo, 049A007 u izbornoj jedinici Srebrenik, 112A013B u izbornoj jedinici Vitez, kao i članovi tri biračka odbora iz Živinica, 079A012, 079A013A i 079A032.

Sa po 1.100 KM kažnjeni su predsjednici biračkih odbora, zamjenici predsjednika i članovi biračkih odbora sa po 900 KM, dok su sa po 750 KM kažnjeni zamjenski članovi biračkih odbora.

Uz novčanu kaznu njima je izrečena i zabrana rada u organima za sprovođenje izbora u roku od četiri godine.

Sa po 3.000 KM kažnjeni su politički subjekti koji su imenovali kažnjene članove biračkih odbora, i to NDP, SNSD, DNS, Ujedinjena Srpska, SDP BiH, "Narod i pravda", Naša stranka, HDZ, Stranka za BiH, Demokratska fronta, Socijaldemokrate BiH, Glas naroda - snaga naroda, PDA, SDA, kao i koalicije HDZ-HDZ 90-HSS, HDZ-HSS, te SDA-Narod i pravda. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

CIK BiH kazne izbori 2024 Lokalni izbori 2024

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ