Zbog lažnih informacija o članovima CIK-a: SNSD-u kazna od 15.000 KM, opoziciji po 12.000 KM

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas je novčano kaznila SNSD, SDS i Listu za pravdu i red zbog, kako je navedeno, širenja lažnih informacija, čime je "narušen integritet izbornog procesa".

IMG_7570.JPG Izvor: CIK BiH

Iz CIK-a navode da je SNSD kažnjen sa 15.000 KM jer je predsjednik ove političke stranke Milorad Dodik "iznio niz lažnih informacija o članovima CIK-a i Komisiji" za koju je rekao da je neobjektivna i da postupa pristrasno, čime je, kako tvrde, narušen integritet izbornog procesa.

Sa po 12.000 KM kažnjeni su SDS i Lista za pravdu i red zbog toga što su njihovi funkcioneri Aleksandra Pandurević, odnosno Nebojša Vukanović, iznosili lažne informacije o predsjedniku CIK-a Jovanu Kalabi, dovodeći to u vezu sa njegovim odlučivanjem.

Iz CIK-a navode da je riječ o širenju lažnih informacija kojima je ugrožen integritet izbornog procesa i dezinformisani birači.

Na današnjoj sjednici usvojena je i instrukcija o načinu postupanja Opštinske izborne komisije nadležne za sprovođenje prijevremenih izbora za načelnika Vareša, koji će biti održani u nedjelju, 15. februara.

