CIK BiH utvrdila rezultate ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika RS

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) danas je donijela Odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica.

Izvor: CIK BiH

Rezultati će biti zvanično objavljeni danas u 15:00 časova na zvaničnoj internet stranici CIK-a, www.izbori.ba.

Nakon objavljivanja rezultata, učesnici izbornog procesa imaju pravo da u roku od 72 časa podnesu zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića ili prigovor na tačnost rezultata, u skladu sa članom 5.30 Izbornog zakona BiH.

Objava rezultata na internet stranici CIK-a smatra se službenim dostavljanjem svim učesnicima, a protiv odluke je moguće podnijeti žalbu Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana objavljivanja.

Pravo glasa na ovim izborima imalo je 84.474 birača, a glasalo je 41.826 birača, što predstavlja izlaznost od 49,51 odsto.