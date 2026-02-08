Željka Cvijanović nakon proglašenja pobjede Siniše Karana: "Potvrđena ljubav građana prema Srpskoj"

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović obratila se nakon pobjede Siniše Karana.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je večeras u Banjaluci da je pobjeda Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske potvrda ljubavi građana prema svojoj Republici i dokazana suverena volja za odlučivanje.

"Ovo izbori su bili nepotrebni, ali SNSD-u i koalicionim partnerima bila je potrebna potvrda pobjede. Skinuli smo ljagu koju su na nas pokušali baciti Sarajevo i ljudi iz Centralne izborne komisije BiH, kao i Elmedin Konaković. Oni su vodili kampanju za opozicionog kandidata", rekla je Cvijanovićeva na konferencdžiji za novinare u Banjaluci.

Ona je naglasila da su građani Srpske iskazali suverenu volju.

"Karan je novi predsjednik Republike Srpske. Kandidat SNSD-a je već po ko zna koju put pobijediio predsjedika SDS i nastavićemo tako", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je zahvalila građanima za ljubav prema Srpskoj.

"Poštujemo građane Srpske i suverenu volju da odlučuju koji su odbranili uprkos svemu. Zahvalna sam građanima i aktivistima i pobijedićermo i na narednim izborima. Sa puno elena smo znali da dolazi bolje virjeme, a zahvalna sam i Ani Trišić Babić. Šta god da nam prirede pobjeđujemo i zato živjela Republika Srpska", rekla je Cvijanovićeva.