logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željka Cvijanović nakon proglašenja pobjede Siniše Karana: "Potvrđena ljubav građana prema Srpskoj"

Željka Cvijanović nakon proglašenja pobjede Siniše Karana: "Potvrđena ljubav građana prema Srpskoj"

Autor Haris Krhalić
0

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović obratila se nakon pobjede Siniše Karana.

Željka Cvijanović Izvor: Mondo/Slaven Petković

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je večeras u Banjaluci da je pobjeda Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske potvrda ljubavi građana prema svojoj Republici i dokazana suverena volja za odlučivanje.

"Ovo izbori su bili nepotrebni, ali SNSD-u i koalicionim partnerima bila je potrebna potvrda pobjede. Skinuli smo ljagu koju su na nas pokušali baciti Sarajevo i ljudi iz Centralne izborne komisije BiH, kao i Elmedin Konaković. Oni su vodili kampanju za opozicionog kandidata", rekla je Cvijanovićeva na konferencdžiji za novinare u Banjaluci.

Ona je naglasila da su građani Srpske iskazali suverenu volju.

"Karan je novi predsjednik Republike Srpske. Kandidat SNSD-a je već po ko zna koju put pobijediio predsjedika SDS i nastavićemo tako", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je zahvalila građanima za ljubav prema Srpskoj.

"Poštujemo građane Srpske i suverenu volju da odlučuju koji su odbranili uprkos svemu. Zahvalna sam građanima i aktivistima i pobijedićermo i na narednim izborima. Sa puno elena smo znali da dolazi bolje virjeme, a zahvalna sam i Ani Trišić Babić. Šta god da nam prirede pobjeđujemo i zato živjela Republika Srpska", rekla je Cvijanovićeva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prijevremeni izbori Željka Cvijanović siniša karan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ