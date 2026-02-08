SDS priznao poraz na ponovljenim izborima, Blanuša: Ovo je utakmica iz koje učimo, spremamo se za oktobar

Srpska demokratska stranka (SDS) priznala je poraz.

Izvor: MONDO

Srpska demokratska stranka (SDS) saopštila je da, prema prebrojanih 90 odsto glasova na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, njihov kandidat Branko Blanuša ima 10.168 glasova, dok je kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio oko 24.000 glasova, nakon čega je SNSD ponovo proglasio pobjedu.

Predsjednik SDS-a i kandidat te stranke Branko Blanuša zahvalio je članovima SDS-a i drugih opozicionih partija, kao i posmatračima i članovima biračkih odbora, na uloženom trudu u organizaciji izbora. Zahvalio se i građanima koji su izašli na izbore i iskoristili svoje biračko pravo, bez obzira na to kome su dali glas.

Blanuša je ocijenio da su izbori održani u atmosferi snažnih pritisaka i zloupotrebe javnih resursa, navodeći da su, prema njegovim riječima, zabilježene ucjene i kupovina glasova. Ipak, istakao je da je važno da Republika Srpska dobije predsjednika i da institucije počnu da funkcionišu.

„Nisam razočaran i ne vidim razlog za to. Ovo je jedna politička utakmica iz koje treba izvući pouke. Sljedeća je već u oktobru i na nama je da se bolje pripremimo“, poručio je Blanuša, dodajući da će unutar opozicije biti razgovora o stepenu podrške koju su pojedine stranke pružile na terenu.

Govoreći o uvođenju novih izbornih tehnologija pred opšte izbore, uključujući skenere, Blanuša je rekao da one mogu doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa i spriječiti, ali da ne mogu riješiti, kako je naveo, sistemske probleme poput zloupotrebe javnih resursa, partokratije i korupcije.

Narodni poslanik SDS-a Darko Babalj ocijenio je da izborni rezultati ne odražavaju realno raspoloženje birača, tvrdeći da je uoči izbora došlo do snažnog pritiska na građane. On je poručio da će posljedice izbornih odluka, uključujući najavljena poskupljenja, osjetiti sami građani.

U izbornom štabu SDS-a, kako je navedeno, nije bilo predstavnika drugih opozicionih stranaka koje su deklarativno podržale Blanušinu kandidaturu.

Pravo glasa na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske imalo je 84.474 birača, a glasalo je 41.826, odnosno 49,51 odsto upisanih.