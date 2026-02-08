Podaci SNSD-a: Siniša Karan ubjedljivo vodi!

Kandidat SNSD-a Siniša Karan je osvojio na ponovljenim izborima na 136 biračkih mjesta duplo više glasova u odnosu na 23. novembar, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kovačević je saopštio prve izborne rezultate koji idu u korist Karana koji u Laktašima, prema trenutnim podacima osvojio 2169 glasova dok je Blanuša osvojio 900.

U Doboju, u kojem je već proglašena pobjeda Karana, kandidat SNSD-a ima 4200 dok je Blanuša na 850. Ubjedljivu prednost Karan ima i u Zvorniku sa 2030 glasova naspram 690, koliko je osvojio Blanuša.

U Bratuncu, prema podacima SNSD-a, Karan ima 1220 glasova dok kandidat SDS-a ima 460.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Trendovi ukazuju da je Blanuša pobijedio još ubjedljivije nego u novembru. Građani Republike Srpske prepoznali cirkus i koaliciju Sarajeva, Šmita i opozicije. Očigledno da su ljudi iz opozicije krali glasove u novembru", poručio je Kovačević i dodao:

"Samo naš čačkajte pa ćete vidjeti šta će se desiti, u Milićima je razlika 161 glas u korist Karana. U Šargovcu je Blanuša na prošlim izborima osvojio 87, a Karan 60 glasova, a sada je Karan dobio 128 glasova, a Blanuša 59, što je duplo više glasova."

Kovačević je dodao i kako će predsjednik SNSD-a uskoro proglasiti pobjedu Siniše Karana.