Ponovljeni izbori u RS: Biračka mjesta zatvorena, počelo brojanje glasova

Zatvorena su biračka mjesta na današnjim ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, koji su održani na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica. Po zatvaranju birališta u 19 časova počelo je brojanje glasova.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Iz Centralne izborne komisije BiH je saopšteno da je do 15:00 sati na ukupno 136 biračkih mjesta glasalo je 32.427 birača, što predstavlja 38,39 posto od ukupnog broja upisanih birača.

Ponovni izbori organizovani su nakon što je Centralna izborna komisija BiH 24. decembra poništila rezultate glasanja sa 136 biračkih mjesta zbog uočenih nepravilnosti.

Prema trenutno važećim rezultatima nakon tog poništenja, kandidat SDS-a Branko Blanuša vodi u odnosu na kandidata SNSD-a Sinišu Karana sa razlikom od 5.701 glas. Blanuša ima 201.387 glasova (49,99 odsto), dok je Karan osvojio 195.686 glasova (48,57 odsto). Ostali kandidati ostvarili su znatno manju podršku birača.

Ponovljeno glasanje sprovedeno je u lokalnim zajednicama među kojima su Banjaluka, Prijedor, Doboj, Laktaši, Zvornik, Bratunac, Nevesinje, Gacko, Bileća, Brčko i druge, a najviše biračkih mjesta na kojima su izbori ponovljeni bilo je u Zvorniku, Doboju i Laktašima.

Tokom izbornog dana Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske evidentiralo je nekoliko prijava mogućih nepravilnosti. Kako je saopšteno, policiji su prijavljeni pojedinačni slučajevi navodnog snimanja birača, ometanja glasanja i sumnje na kupovinu glasova u Doboju, Zvorniku i Bratuncu. Po svim prijavama policijski službenici su postupali, a o događajima su obaviješteni nadležni tužioci, koji su naložili dalje provjere i dostavljanje izvještaja.

Iz MUP-a RS navode da u većini prijavljenih slučajeva tokom postupanja na terenu nisu potvrđeni navodi o težim izbornim nepravilnostima, dok je dio prijava i dalje predmet provjera.

Konačni rezultati ponovljenih prijevremenih izbora očekuju se nakon što Centralna izborna komisija BiH završi prebrojavanje svih glasova i obradu zapisnika sa biračkih mjesta.