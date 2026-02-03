Ponovljeni izbori u Srpskoj: Evo gdje se u nedjelju ponovo glasa

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biće održani u nedjelju, 8. februara, ali ne na teritoriji cijele Srpske. Glasanje će biti ponovljeno na ukupno 136 biračkih mjesta u 17 opština i gradova, na kojima pravo glasa ima oko 85.000 birača.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Važno je naglasiti da će na ponovljenim izborima moći da glasaju isključivo birači koji su upisani u birački spisak na tim konkretnim biračkim mjestima, dok se izbori ne ponavljaju na ostalim lokacijama.

Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom. Glasanje će biti organizovano od 7 do 19 časova, na istim biračkim lokacijama kao i 23. novembra, a birači će ponovo birati između istih kandidata.

Do odluke o ponavljanju izbora došlo je nakon što je Centralna izborna komisija BiH, postupajući po žalbama političkih subjekata, utvrdila nepravilnosti na određenom broju biračkih mjesta. Prema prvim rezultatima izbora održanih 23. novembra 2025. godine, kandidat SNSD-a Siniša Karan imao je prednost od oko 9.500 glasova u odnosu na kandidata SDS-a Branka Blanušu. Međutim, nakon isključenja glasova sa spornih biračkih mjesta, došlo je do promjene rezultata, te Blanuša sada ima prednost od 6.245 glasova.

Najviše nepravilnosti utvrđeno je u Zvorniku, gdje će izbori biti ponovljeni na čak 53 biračka mjesta, a pravo glasa ima 35.533 birača. U ovoj izbornoj jedinici ponovo će se glasati na biračkim mjestima: 083B001, 083B005, 083B007, 083B008, 083B009, 083B010, 083B011, 083B012, 083B014, 083B015, 083B018, 083B019, 083B020, 083B021A, 083B021B, 083B021C, 083B021D, 083B022, 083B024, 083B026A, 083B026B, 083B026C, 083B027A, 083B027B, 083B028, 083B029A, 083B029B, 083B030A, 083B030B, 083B031, 083B032, 083B033, 083B034, 083B035A, 083B035B, 083B037, 083B038, 083B039A, 083B041, 083B042A, 083B043, 083B044, 083B045, 083B046, 083B048, 083B050, 083B051, 083B055, 083B056, 083B057, 083B058, 083B064 i 083B072.

Izbori su poništeni i na brojnim biračkim mjestima u Doboju, tačnije na njih 31, gdje pravo glasa ima 17.764 građana. U ovom gradu glasaće se na biračkim mjestima: 038B003B, 038B006, 038B007A, 038B009A, 038B009B, 038B012, 038B013, 038B014A, 038B021, 038B024, 038B025B, 038B027, 038B030, 038B031, 038B044, 038B052, 038B055, 038B056, 038B059B, 038B066, 038B068, 038B070, 038B071, 038B076, 038B077, 038B078, 038B079, 038B080, 038B081A, 038B081B i 038B085.

U Laktašima su izbori poništeni na 24 biračka mjesta, a pravo glasa ima više od 17.000 birača. Glasanje će biti organizovano na sljedećim mjestima: 011B001, 011B002, 011B004, 011B005A, 011B006, 011B008, 011B009A, 011B009B, 011B010, 011B011, 011B012, 011B014A, 011B015, 011B016, 011B018, 011B019, 011B020, 011B022A, 011B022B, 011B025, 011B032, 011B039B, 011B040 i 011B042.

U Bratuncu će se glasanje ponoviti na 13 biračkih mjesta, i to: 104B001, 104B004, 104B005, 104B006, 104B007, 104B008, 104B013, 104B015, 104B016, 104B018, 104B023, 104B024B i 104B025.

Na po dva biračka mjesta izbori će biti ponovljeni u Prijedoru – 009B001 i 009B059, te u Milićima – 185B008 i 185B011.

U više lokalnih zajednica glasanje će se ponoviti na po jednom biračkom mjestu, i to u Banjaluci (034B238), Stanarima (040B002), Loparama (054B009), Ugljeviku (056B003), Osmacima (081B005), Vlasenici (103B003), Nevesinju (161B008), Gacku (164B017), Rudom (170B002), Bileći (180B011) i Brčkom (200C086).