CIK BiH sutra mijenja podatke: Brišu se rezultati sa 136 biračkih mjesta za predsjednika RS

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Centralna izborna komisija BiH sutra će izmijeniti podatke u aplikaciji za izborne rezultate za prijevremene izbora za predsjednika Republike Srpske na strancici.

Brišu se rezultati sa 136 biračkih mjesta za predsjednika RS Izvor: Mondo/Slaven Petković

Izmjena podrazumijeva da će biti brisani podaci za 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica na kojima su izbori poništeni odlukom Centralne izborne komisije BiH sa 81. sjednice održane 24.12.2025. godine, saopšteno je iz CIK-a.

Ostali podaci ostaju nepromjenjeni u odnosu na rezultate utvrđene na 76. sjednici Centralne izborne komisije BiH održanoj 15.12.2025. godine, uz napomenu da će statistike biti promjenjene jer će nedostajati podaci za 136 biračkih mjesta gdje su izbori poništeni.

"Na dan ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske zakazanih za nedjelju, 08.02.2026. godine Centralna izborna komisija će do ponoći u istoj aplikaciji objaviti preliminarne rezultate ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske", navedeno je iz CIK-a.

