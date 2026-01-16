Zamjenik ministra finansija potpisao odluku: Odobreno 600.000 KM za provođenje izbora u Srpskoj

Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović potpisao je instrukciju kojom se osigurava isplata 600.000 KM za provođenje ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, zakazanih za 31. decembar 2025. godine.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kako je pojasnio Hasanović, Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o raspisivanju izbora, a ministar finansija i trezora imao je zakonom propisan rok od 15 dana za potpisivanje instrukcije. S obzirom da to nije učinjeno u predviđenom roku, Hasanović je iskoristio svoje zakonsko pravo i potpisao dokument.

„Postupio sam u skladu sa zakonom i u interesu institucija i građana BiH, kako bi se osiguralo poštivanje rokova i nesmetano provođenje izbornog procesa“, istakao je Hasanović.

On je dodao da izbori ne smiju zavisiti od političke volje pojedinaca niti biti predmet političkih kalkulacija, te da zakoni u BiH važe za sve.

Zamjenik ministra je takođe naglasio da njegov potez potvrđuje ispravnost odluke da ostane u Savjetu ministara BiH, s ciljem očuvanja institucionalne stabilnosti i nesmetanog rada Ministarstva finansija i trezora.