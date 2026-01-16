Zamjenik ministra finansija potpisao odluku: Odobreno 600.000 KM za provođenje izbora u Srpskoj

Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović potpisao je instrukciju kojom se osigurava isplata 600.000 KM za provođenje ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, zakazanih za 31. decembar 2025. godine.
Kako je pojasnio Hasanović, Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o raspisivanju izbora, a ministar finansija i trezora imao je zakonom propisan rok od 15 dana za potpisivanje instrukcije. S obzirom da to nije učinjeno u predviđenom roku, Hasanović je iskoristio svoje zakonsko pravo i potpisao dokument.
„Postupio sam u skladu sa zakonom i u interesu institucija i građana BiH, kako bi se osiguralo poštivanje rokova i nesmetano provođenje izbornog procesa“, istakao je Hasanović.
On je dodao da izbori ne smiju zavisiti od političke volje pojedinaca niti biti predmet političkih kalkulacija, te da zakoni u BiH važe za sve.
Zamjenik ministra je takođe naglasio da njegov potez potvrđuje ispravnost odluke da ostane u Savjetu ministara BiH, s ciljem očuvanja institucionalne stabilnosti i nesmetanog rada Ministarstva finansija i trezora.