CIK odlučio: Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Srpske 8. februara

Centralna izborna komisija (CIK) BiH donijela je odluku da 8. februara naredne godine budu održani ponovljeni prijevremeni izbor za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Za sprovođenje ponovljenih prijevremenih izbora trebalo bi da bude obezbijeđeno 600.000 KM iz budžeta institucija BiH za šta će CIK već danas uputiti zahtjev za Ministarstvu finansija i trezora u Savjetu ministara.

Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Član CIK-a Željko Bakalar rekao je na sjednici da je primljen zahtjev jedne političke partije za korištenje novih izbornih tehnologija na ponovljenim izborima, ali da se one neće moći koristiti.

CIK je 24. decembra donio odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

