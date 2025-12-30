CIK pokrenuo postupak protiv tri stranke: Vukanović, Pandurević i Dodik osumnjičeni za širenje lažnih informacija

Centralna izborna komisija BiH donijela je danas odluku da pokrene postupak protiv Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, Srpske demokratske stranke (SDS) i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) zbog, tvrdeći da su širili lažne informacija putem medija.

Izvor: CIK BiH

U CIK-u kažu da su Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, Aleksandra Pandurević, član GO SDS-a i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prekršili član Izbornog zakona koji političkim subjektima zabranjuje da putem medija iznose lažne informacije koje bi mogle ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformisati birače.

"Vukanović je u više navrata objavljivao lažne informacije koje se odnose na predsjednika CIK-a odnosno člana uže porodice predsjednika dovodeći ga u vezi kao bliskog saradnika kandiudata na prijevremenim izborima u RS Siniše Karana. Aleksandra Pandurević, član GO SDS takođe je na zvaničnoj stranici SDS-a imala objavu vezano za lažne informacije o predsjedniku CIK-a navodeći da je član uže porodice predsjednika CIK-a bio saradnik kandidata Siniše Karana", rečeno je na sjednici CIK-a.

Vukanović i Pandurević su objavili da je supruga predsjednika CIK-a Jovana Kalabe bila savjetnica Siniše Karana, predsjedničkog kandidata SNSD-a na prijevremenim izborima održanim 23. novembra, u vrijeme dok je on bio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, prenosi Euronews.

CIK je odlučio da pokrene postupak i protiv SNSD-a zbog izjave Milorada Dodika koji je poslije odluke CIK-a da poništi rezultate izbora na 136 biračkih mjesta u 17 gradova i opština u Republici Srpskoj, pričao o navodnoj povezanosti članova CIK-a s opozicijom u Republici Srpskoj.

Željko Bakalar, član CIK-a, rekao je da u slučaju da odgovornost bude utvrđena navedeni politički subjekti mogu biti novčano kažnjeni sa od tri do trideset hiljada konvertibilnih maraka kazne, "ali i drugim sankcijama koje su propisane u članu 6 i 7 Izbornog zakona što se odnosi i na novčano kažnjavanje i uklanjanje imena kandidata za kandidacijske liste, ili poništenje ovjere političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandiata.