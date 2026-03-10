Carinici na granicama u Njemačkoj kontrolišu vozače koji toče jeftinije gorivo: "Danima sprovodimo nasumične provjere"

Veliki porast cijena goriva u Njemačkoj.

Izvor: CHARAN RATTANASUPPHASIRI/Shutterstock

Cijene goriva u Njemačkoj su porasle i do 30 centi po litru od izraelskih i američkih napada na Iran. Prosječna cijena dizela u subotu je bila 2,10 evra, a benzina 2 evra.

Zbog toga njemačka carina na graničnim prelazima sa Poljskom i Češkom provjerava vozače koji idu u susjedne zemlje po gorivo gdje su znatno niže cijene, objavili su njemački mediji u subotu.

"Već danima sprovodimo nasumične provjere vozača za koje se sumnja da su sipali više goriva nego što je dozvoljeno u njihovom komšiluku", rekla je portparolka njemačke carine Liza Poeršman za "Merkiše algemajne cajtung".

U pograničnom gradu Frankfurtu na Odri, benzinske pumpe su prazne, prema agenciji DPA, dok se na benzinskim pumpama preko granice u Slubicama u Poljskoj bilježe dugi redovi.

Pored punog rezervoara, u automobilu je dozvoljen najviše jedan spoljni kanister maksimalne zapremine 20 litara.

Za količine iznad dozvoljene granice plaća se taksa od 90 centi po litru za benzin i 70 centi za dizel. Carina nije saopštila koliko je ljudi dodatno oporezivano za nedozvoljeno gorivo.

Zbog razlike u porezu, gorivo je trenutno znatno jeftinije u susjednoj Poljskoj i Češkoj, kao i u Austriji i Luksemburgu.

Udruženja vlasnika benzinskih pumpi svjedoče o sve češćim verbalnim napadima na prodavce na benzinskim pumpama.

Njemački kancelar Fridrih Merc je u principu odbacio miješanje politike u kretanje cijena goriva, ali je nakon razgovora sa predstavnicima poslovnih udruženja u petak u Minhenu rekao da vlada trenutno "prati dešavanja na tržištu" i da će se nakon konačne procene upoznati sa mogućim mjerama.

"Najbolje bi bilo da rat u Iranu odmah prestane, tada bi se cijene normalizovale", rekao je Merc.

(Poslovni)