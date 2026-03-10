Toplo vrijeme uz promjenljivu oblačnost: Moguća kiša i pljuskovi u BiH

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, pa su ponegdje povremeno mogući kiša i pljuskovi.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na jugu Hercegovine preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod

Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, u višim područjima i Hercegovini južni.

Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 20, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac i Drvar minus tri, Bjelašnica minus dva, Kalinovik i Livno minus jedan, Drinić, Bijeljina i Bugojno nula, Višegrad, Han Pijesak i Rudo jedan, Banjaluka, Srbac, Mrkonjić Grad, Prijedor, Sanski Most, Tuzla, Novi Grad, Ribnik i Zenica dva, Doboj, Kneževo, Zvornik, Srebrenica, Čemerno, Foča, Ivan Sedlo i Sarajevo tri, Gacko četiri, Bihać pet, Gradačac šest, Bileća sedam, a Mostar i Trebinje devet stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na području Trebinja kolovozi su zbog kiše mokri i klizavi, dok se na ostalim putevima vozi po pretežno suvim kolovozima i uz dobru vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na putevima na kojima se izvode radovi, režim vožnje regulisan je privremenom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno.

Do obustave saobraćaja dolazi na magistralnom putu Šamac-Grabnica za vrijeme sanacije pružnog prelaza, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Obustava bi trebalo da traje do 30. marta.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutro nema zadržavanja.

Otvoreni su granični prelaz Brčko za putnička vozila do tri i po tone i granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na Šepku još na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, iz AMS-a savjetuju vozačima da voze oprezno te da poštuju saobraćajne propise.