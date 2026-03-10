Predložene izmjene zakona: Ograničava se besplatna pravna pomoć u Republici Srpskoj

Građani Republike Srpske uskoro bi mogli imati ograničen pristup besplatnoj pravnoj pomoći, jer su predložene izmjene zakona koje predviđaju da se ova usluga više neće odobravati u pojedinim postupcima.

Izvor: Shutterstock

Ministarstvo pravde Republike Srpske izradilo je nacrt izmjena i dopuna Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i uputilo ga u fazu konsultacija. Predložene izmjene predviđaju da se besplatna pravna pomoć ubuduće neće odobravati u postupcima pred privrednim sudovima, niti u postupcima registracije pravnih lica.

Prema nacrtu, pravo na ovu vrstu pomoći ne bi se odnosilo ni na parnice za naknadu štete zbog povrede časti i ugleda, kao ni na prekršajne i krivične postupke. Izuzeti bi bili i postupci registracije preduzetničke djelatnosti, udruženja građana i fondacija.

Besplatna pravna pomoć, kako je navedeno, ne bi bila dostupna ni u postupcima pribavljanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola, kao ni za druge pravne radnje u vezi sa tim procedurama, piše Glas Srpske.

Nacrt zakona predviđa i da se ova vrsta pomoći neće odobravati za sačinjavanje privatnih ugovora, testamenata, punomoći i drugih privatnih dokumenata, osim u slučajevima kada je korisnik žrtva nasilja u porodici.

U obrazloženju se navodi da je inicijativu za izmjene zakona Ministarstvu pravde dostavio Centar za pružanje besplatne pravne pomoći Republike Srpske. Podsjeća se da je važeći zakon, koji je stupio na snagu sredinom 2020. godine, donio značajna unapređenja sistema, ali su tokom njegove primjene uočeni određeni problemi i neusklađenosti pojedinih odredbi.

Jedan od ključnih problema je činjenica da postojeći zakon omogućava pravo na besplatnu pravnu pomoć svim licima, bez obzira na njihov imovinski status. U praksi se pokazalo da takvo rješenje dovodi do preopterećenosti Centra, što utiče na efikasnost rada i kvalitet pruženih usluga.

Poseban izazov predstavlja i naplata troškova postupka u korist budžeta Republike Srpske. Prema sadašnjem zakonskom rješenju, ukoliko korisniku besplatne pravne pomoći budu dosuđeni troškovi postupka, dužan je da taj iznos uplati u budžet.

Međutim, u praksi često dolazi do problema u naplati tih sredstava, pa je Centar nerijetko primoran da, putem Pravobranilaštva Republike Srpske, pokreće parnične postupke protiv stranaka koje su naplatile troškove postupka, ali ih nisu uplatile u budžet.

Prema dostupnim podacima, tokom 2025. godine strankama koje je zastupao Centar dosuđeno je ukupno 58.892 KM troškova postupka, dok je u budžet uplaćeno svega 9.570 KM.

Predlagači navode da bi izmjene zakona trebalo da otklone probleme uočene tokom petogodišnje primjene postojećeg rješenja i omoguće efikasniji rad Centra za pružanje besplatne pravne pomoći.

Funkcionisanje ovog sistema ranije su analizirali i revizori u izvještaju o učinku „Funkcionisanje besplatne pravne pomoći“, u kojem je ocijenjeno da sistem nije dovoljno efikasan. Između ostalog, utvrđeno je da Centar nema adekvatne mehanizme koji bi obezbijedili da se dosuđeni troškovi postupka redovno uplaćuju u budžet Republike Srpske.