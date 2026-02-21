Kraj za bivšeg princa: Velika Britanija mijenja zakon o kruni, povlači se potez koji nije viđen od1936. godine

Vlada Velike Britanije razmatra mogućnost da zakonskim putem ukloni Endrua Mauntbatena-Vindzora iz linije nasljedstva britanskog prestola, čime bi mu bilo onemogućeno da ikada postane kralj, budući da istraga protiv njega i dalje traje.

Izvor: NEIL HALL/EPA

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva razmatra uvođenje posebnog zakona kojim bi Endru Mauntbaten-Vindzor bio uklonjen iz linije nasljedstva krune, čime bi mu bilo onemogućeno da ikada postane kralj.

Ministar odbrane Luk Polard izjavio je za BBC da je taj potez "ispravna stvar", bez obzira na ishod aktuelne policijske istrage.

Gostujući u emisiji "Any Questions" na BBC Radiju 4, Polard je potvrdio da vlada "apsolutno" sarađuje sa Bakingemskom palatom na planovima da se bivši princ spriječi da "potencijalno bude na otkucaj srca od prestola“.

Dodao je da se nada širokoj političkoj podršci, ali da je "ispravno da se o tome odlučuje tek kada se policijska istraga okonča“.

Istraga i pretresi u Kraljevskoj loži

Endru, brat kralja Čarlsa Trećeg, trenutno je osmi u redu za presto, iako su mu prošlog oktobra oduzete titule, uključujući i titulu "princ“, usled pritisaka zbog njegovih veza sa osuđenim p*dofilom i finansijerom Džefrijem Epstinom.

U četvrtak uveče pušten je na slobodu uz nastavak istrage, 11 sati nakon hapšenja zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. On je u više navrata odlučno negirao bilo kakvu krivicu.

U subotu je više neobilježenih policijskih vozila ponovo viđeno kako ulaze u Kraljevsku ložu, imanje sa 30 prostorija u Vindzoru u kojem je Endru godinama živio.

U jednom trenutku u petak više od 20 vozila bilo je parkirano na tom posjedu, ali nije potvrđeno da li su sva povezana sa istragom. Policija doline Temze, koja ga je i uhapsila, prema navodima BBC-ja, planira da nastavi pretragu do ponedjeljka.

Potrebna saglasnost Parlamenta i Komonvelta

Ukoliko bi zakon bio pokrenut, morao bi da prođe kroz oba doma britanskog parlamenta i da dobije kraljevsku saglasnost kako bi stupio na snagu.

Pored toga, promjenu bi morale da podrže i 14 država Komonvelta u kojima je Čarls Treći šef države, uključujući Kanadu, Australiju, Jamajku i Novi Zeland.

Posljednji put linija nasledstva menjana je 2013. godine Zakonom o nasledstvu krune, kada su vraćena prava osobama koje su prethodno bile isključene jer su stupile u brak sa katolikom.

Posljednji slučaj uklanjanja iz linije nasljedstva dogodio se 1936. godine, kada su bivši kralj Edvard Osmi i njegovi potomci uklonjeni nakon njegove abdikacije.

Podijeljene reakcije na političkoj sceni

Predlog vlade dolazi nakon što su pojedini poslanici, uključujući Liberalne demokrate i Škotsku nacionalnu partiju (SNP), signalizirali podršku takvoj inicijativi.

Lider Liberalnih demokrata ser Ed Dejvi izjavio je da policiji treba „omogućiti da radi svoj posao bez straha i pritisaka“, ali je dodao da je "jasno da će Parlament morati da razmotri ovo pitanje u pravo vrijeme“.

Vestminsterski lider SNP-a Stiven Flin rekao je da bi njegova stranka podržala uklanjanje Endrua iz linije nasljedstva ukoliko bude potreban zakon.

Laburistička poslanica Rejčel Maskel izjavila je: "Podržala bih zakon kojim bi Endru bio uklonjen iz linije nasljedstva, kao i sa mjesta državnog savjetnika."

Državni savjetnici mogu da zamenjuju monarha kada je bolestan ili u inostranstvu, iako se u praksi očekuje da te dužnosti obavljaju samo aktivni članovi kraljevske porodice. Prema podacima Biblioteke Donjeg doma, uklanjanje iz linije nasljedstva automatski bi značilo i gubitak te funkcije.

Istoričar Dejvid Olusoga ocijenio je za BBC Njuznajt da sada postoji "očajnička želja unutar vlade i palate da se povuče zaštitni zid između ove krize i šire monarhije“.

Bakingemska palata se zasad nije javno oglasila povodom planova vlade.

(BBC/Mondo)