"Sarađujte sa vlastima zbog Epstina ili snosite posljedice": Britanski premijer uoči hapšenja bivšeg princa

Britanski premijer Kir Starmer apelovao je da bivši princ Endru, sada Endru Mauntbaten Vindzor, mora u potpunosti sarađivati sa vlastima u Velikoj Britaniji i SAD-u u vezi sa skandalom Džefrija Epstina.

Izvor: ANDY RAIN/EPA

Britanski premijer Kir Starmer oglasio se jutros povodom slučaja koji je u fokusu javnosti, rekavši da Endru Mauntbaten Vindzor treba da sarađuje sa nadležnim organima u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa skandalom Džefrija Epstina. Njegova izjava uslijedila je neposredno prije hapšenja bivšeg princa.

"Endru Mauntbaten Vindzor trebalo bi da razgovara sa vlastima u Velikoj Britaniji i SAD o skandalu sa Džefrijem Epstinom", rekao je jutros britanski premijer Kir Starmer.

Premijer je naglasio da je obaveza svakog pojedinca koji raspolaže relevantne informacije da ih podijeli sa nadležnim institucijama.

"Svako ko ima bilo kakve informacije treba da svjedoči. Dakle, bilo da je u pitanju Endru ili bilo ko drugi, svako ko posjeduje relevantne informacije treba da se obrati odgovarajućem tijelu, u ovom konkretnom slučaju govorimo o Epstinu, ali postoji mnogo drugih slučajeva. Svako ko ima informacije vezane za bilo koji aspekt nasilja nad ženama i djevojčicama, po mom mišljenju, ima obavezu da to prijavi, ko god da je", rekao je Starmer.

Takođe je podsjetio na osnovni princip britanskog pravnog sistema, naglašavajući da jednakost pred zakonom mora da važi bez izuzetka.

"Jedan od osnovnih principa u našem sistemu jeste da su svi jednaki pred zakonom i da niko nije iznad zakona, i zaista je važno da se to primjenjuje svuda. To je taj princip. To je dugogodišnji princip, veoma važan za našu zemlju, naše društvo, i on se primjenjuje, i mora se primjenjivati u ovom slučaju, na isti način kao što bi se primjenjivao u bilo kom drugom slučaju", rekao je Starmer.

(Mondo.rs)