Serija incidenata sa paljenjem vozila: Vlada Brčko distrikta zahtijeva hitno otkrivanje motiva

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Vlada Brčko distrikta osudila je danas paljenje četiri automobila u proteklih sedam dana i zatražila hitno otkrivanje i sankcionisanje počinilaca.

Kolegijum Vlade Brčko distrikta o paljenju četiri automobila Izvor: Radio Brčko

Povodom serije incidenata jutros je održana sjednica kolegijuma Vlade kojoj je prisustvovao i šef Policije distrikta sa saradnicima, koji su informisali članove Vlade o do sada preduzetim aktivnostima i toku istrage u odvojenim slučajevima paljevine imovine.

​Vlada Brčko distrikta je uputila punu podršku radu Policije i Tužilaštva, naglašavajući da moraju biti preduzete sve mjere kako bi bili otkriveni motivi.

"Javna bezbjednost, kao i zaštita lica i imovine, moraju biti prioritet u radu svih instiucija", poručili su iz brčanske Vlade.

​Poseban akcenat stavljen je na potrebu za generalnom prevencijom, koja se postiže adekvatnim radom i oštrom kaznenom politikom suda.

Posljednji slučaj paljevine automobila desio je juče u brčanskom naselju Eš, gdje je planulo vozilo supruge zamjenika gradonačelnika Brčkog Ante Domića. Na istoj lokaciji prije nekoliko dana izgorjelo vozilo nekadašnjeg gradonačelnika i biznismena Dragana Pajića.

