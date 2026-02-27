Požar u Brčkom, gori fabrika namještaja: Osam povrijeđenih primljeno u bolnicu

Veliki požar u naselju Bukvik.
U naselju Bukvik kod Brčkog izbio je požar ogromnih razmjera koji je zahvatio veći dio tamošnje fabrike namještaja "Alizino".
Osam povrijeđenih sa teškim respiratornim komplikacijama do sada je dovezeno u Opštu bolnicu Brčko, rekao je portparol "Zdravstvenog centra Brčko" Salih Ibrahimović.
Prema njegovim riječima, svi dovezeni su zbrinuti i priključeni na kiseonik i nalaze se van životne opasnosti. U popodnevnim časovima u Fabrici namještaja "Alizino" izbio je požar koji je zahvatio najveći dio ovog pogona.
Na licu mjesta, vatrogasci sa desetak vozila još se bore sa vatrenom stihijom.
Na licu mjesta je više vatrogasnih vozila, a sanitetska vozila Hitne pomoći odlaze, dok pristižu nova, a za sada nema zvaničnih podataka o broju povrijeđenih. Vatrogasne jedinice pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju, ali požar još nije lokalizovan. Iznad fabrike uzdiže se gusti crni dim koji otežava vidljivost u ovom dijelu naselja.
Građanima se savjetuje da izbjegavaju kretanje u blizini industrijske zone Bukvik zbog nesmetanog prolaza interventnih ekipa.