Gusti dim iznad Mostara: Požar na gradilištu stambenog objekta

Na gradilištu novog stambenog kompleksa u blizini Studentskog mosta u Mostaru danas je, nešto poslije 13 časova, izbio požar.

Prema informacijama sa terena, mostarskim vatrogascima je oko 13:40 časova upućena dojava da na lokaciji gradilišta gore plastične cijevi. Na lice mjesta odmah su upućene vatrogasne ekipe koje rade na suzbijanju vatrene stihije.

Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama, a tačan uzrok izbijanja vatre, kao i visina materijalne štete, biće utvrđeni naknadno nakon što se steknu uslovi za obavljanje uviđaja.