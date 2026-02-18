logo
Gusti dim iznad Mostara: Požar na gradilištu stambenog objekta

Autor Dušan Volaš
Na gradilištu novog stambenog kompleksa u blizini Studentskog mosta u Mostaru danas je, nešto poslije 13 časova, izbio požar.

Požar na gradilištu u Mostaru Izvor: bljesak.info/screenshot

Prema informacijama sa terena, mostarskim vatrogascima je oko 13:40 časova upućena dojava da na lokaciji gradilišta gore plastične cijevi. Na lice mjesta odmah su upućene vatrogasne ekipe koje rade na suzbijanju vatrene stihije.

Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama, a tačan uzrok izbijanja vatre, kao i visina materijalne štete, biće utvrđeni naknadno nakon što se steknu uslovi za obavljanje uviđaja.

