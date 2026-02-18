logo
Ispred Sidneja i Njujorka: Most u Mostaru proglašen najljepšim na planeti (FOTO)

Autor Dušan Volaš Izvor Eupravozato
0

Unesko ga je opisao kao "simbol pomirenja, međunarodne saradnje i suživota različitih kulturnih, etničkih i vjerskih zajednica".

Most u Mostaru proglašen najljepšim na planeti Izvor: BBA Photography/Shutterstock

Različite građevine koje je čovek podizao kroz istoriju ne služe samo svojoj današnjoj namjeni, već predstavljaju i trajno svjedočanstvo naše kreativnosti i inženjerske domišljatosti. Mostovi su možda i najbolji primjer za to, jer su funkcionalni, a često su i istinska arhitektonska čuda koja ostavljaju bez daha.

Zato je magazin Time Out sastavio listu najimpresivnijih mostova na svijetu. Na njoj su se našli prepoznatljivi simboli poput Sydney Harbour Bridge i Brooklyn Bridge, ali i udaljene skandinavske konstrukcije koje spajaju galerijski prostor i arhitekturu, kao i tradicionalni viseći mostovi od užadi koje su gradile starosedelačke zajednice u Peruu.

Ipak, titulu najljepšeg mosta na planeti ponio je Stari most u Mostaru. Iako njegovo ime bukvalno znači "stari most", on zapravo i nije toliko drevan koliko bi se moglo pomisliti.

Mostar
Izvor: Shutterstock

"Grad Mostar dobio je ime po Starom mostu, čiji se bliedi kameni luk uzdizao gotovo 25 metara iznad rijeke Neretve u periodu od 1566. do 1993. godine. Tragično, most je bio meta bombardovanja i uništen je tokom rata 1993. godine, ali su lokalni ponos i međunarodna sredstva omogućili obnovu ove voljene građevine između 2001. i 2004. godine, uz pomoć kamena izvađenog iz reke", piše autorka Time Outa Auburn Skalon.

Kako ga opisuje Unesko, koji je Stari most uvrstio na Listu svjetske baštine 2005. godine, ova građevina je "simbol pomirenja, međunarodne saradnje i suživota različitih kulturnih, etničkih i verskih zajednica".

Na listi su se našli i Double Decker Root Bridge u Indiji, Golden Bridge u Vijetnamu, kao i The Circle Bridge u Danskoj, a to je tek dio impresivne selekcije mostova koji širom svijeta privlače poglede i oduševljenje.

(EUpravo zato/Tajmaut)

Tagovi

most mostovi Mostar priznanje

Komentari 0

