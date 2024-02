Biseri graditeljstva: Muzej manastira Žitomislić nagradio najbolje fotografije mostova u BiH (FOTO)

U Muzeju Žitomislić otvorena je izložba 25 odabranih radova o mostovima u BiH, biserima graditeljstva, koji su pristigli na nagradni foto-konkurs.

Izvor: Fondacija "Muzej Žitomislić"

Konkurs je privukao više od 61 fotografa koji su poslali više od 150 fotografija, saopštila je Fondacija manastira "Žitomislić".

Prvo mjesto na konkursu osvojila je Marija Madune iz Mostara za fotografiju "Magla", drugo mjesto Jovana Vidaković iz Trebinja za fotografiju "Rimski most", dok je na trećem mjestu fotografija "Mostovi Konjica" Velida Gaule iz Konjica.

Direktor Muzeja Žitomislić Irina Kolak Mandić zahvalila je učesnicima konkursa, te je sinoć na otvaranju izložbe uručila plakete nagrađenim radovima.

Pozdravljajući prisutne iguman manastira Žitomislić arhimandrit Danilo Pavlović je naveo da je Stari most čest motiv pristiglih fotografija, te napomenuo da je manastir Žitomislić sagrađen, odnosno, obnovljen iste godine kada je sagrađen i Stari most u Mostaru.

On se osvrnuo na simboliku ovogodišnje teme konkursa, budući da su i simboli zajedništva, te naglasio da i Muzej Žitomislić predstavlja svojevrsni most koji je privukao ove autore i da je to dio njegove misije.

SRNA