Ona je zvanično najljepša žena na svijetu: Priznala da je "kažnjavala" svoje tijelo

Glumica Demi Mur proglašena je za najljepšu ženu na svijetu.

Godišnje priznanje magazina "People" pripalo je Demi Mur. Glumica je zvanično proglašena za najljepšu ženu na svijetu. Demi je u intervjuu za magazin otkrila da sebe više ne definiše kroz izgled.

"Imam veće poštovanje prema svemu što je moje tijelo prošlo da bi me dovelo do ovdje. To ne znači da ponekad ne pogledam u ogledalo i ne pomislim: 'O Bože, izgledam staro' ili 'Lice mi se opušta' - desi se. Ipak, mogu da prihvatim da je to mjesto na kojem se danas nalazim i znam da razlika danas leži u tome što to ne definiše moju vrijednost niti to ko sam ja. Na neki način, ljepota jednostavno jeste. Možeš da pogledaš cvijet i vidiš njegovu ljepotu. Na ljudskom nivou, ja to nalazim u autentičnosti i pozitivnosti. Ljepota dolazi iz udobnosti u tome da budeš tačno ono što jesi", rekla je Demi Mur.

Demi ima 62 godine, a priznala je da je "kažnjavala svoje tijelo".

"Zaista sam mučila sebe. Radila sam lude stvari poput vožnje bicikla od Malibua sve do studija Paramount, što je oko 42 kilometra. Sve to zato što sam pridavala ogromnu važnost tome kako spolja izgledam. Mislim da je najveća razlika danas to što se mnogo više radi o mom cjelokupnom zdravlju, dugovječnosti i kvalitetu života. Mislim da sam evoluirala u pravcu veće nježnosti prema sebi. Bila sam veoma gruba i imala sam daleko antagonističkiji odnos sa svojim tijelom. I iskreno, zaista sam samo kažnjavala sebe.

Sada imam mnogo intuitivniji, opušteniji odnos sa svojim tijelom. Vjerujem mu kada mi kaže da mu je potrebna hrana, da je žedno. Danas slušam svoje tijelo i mnogo manje se plašim. Zaista volim da dan započnem kratkom meditacijom, vođenjem dnevnika. I generalno, volim hranu bogatu hranljivim materijama. Ne jedem meso. Jedem jaja, ali mislim da je veliki dio zdravlja zapravo ono što dolazi iznutra. Shvatila sam koliko je san važan. Mislim, nisam savršena. I dalje pijem Red Bull. Obožavam ga, ali ne mnogo. Jedan", zaključila je Demi Mur.

