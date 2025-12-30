Kako da se zabavite sa djecom kod kuće za Novu godinu? 13 ideja u kojima će svi uživati

Donosimo vam različite ideje kako da se zabavite kod kuće sa djecom za Novu godinu.

Izvor: Shutterstock/Drazen Zigic

Doček Nove godine je jedna od onih magičnih noći kada uzbuđenje ispunjava vazduh, pa čak i najmlađi članovi porodice žele da se pridruže zabavi! Mnogi roditelji biraju da ovo veče provedu kod kuće, sa svojim mališanima, ali to znači i da bi trebalo da smisle neku zanimaciju kako bi svima bilo zabavno. Ukoliko i vi 2026. godinu dočekujete kod kuće sa porodicom, donosimo vam nekoliko ideja kako da se zabavite i uživate.

1. Odbrojavanje pomoću balona

Djeca uglavnom obožavaju balone, zato je dobra ideja da napavite odbrojavanje do ponoći tako što ćete obeležiti balone svakim satom koji vodi do "velikog trenutka". Unutar svakog balona stavite papirić sa zabavnom aktivnošću ili poslasticu. Na početku svakog sata, pustite djecu da probuše balon sa tim brojem kako bi otkrili iznenađenje.

Aktivnosti koje ćete ubaciti unutra na papirićima mogu da uključuju:

Mini žurku sa plesom

Projekat uradi sam (na primjer, pravljenje kapica za žurku)

Pravljenje omiljenog deserta

Gledanje kratkog porodičnog filma

Ako su djeca mala i smatrate da ne mogu da dočekaju ponoć budni, podesite odbrojavanje tako da se završi u 21:00 ili ranije.

2. Napravite kape i rekvizite za novogodišnju zabavu

Djeca vole da nešto prave svojim rukama, a Nova godina je savršeno vrijeme za kreativnost. Postavite kutak za rukotvorine sa materijalom poput šljokica, lijepka, naljepnica i papira. Dozvolite im da sami dizajniraju kape ili neke druge novogodišnje rekvizite. To ćeih ne samo držati zauzetim, već će biti veoma ponosni kada pokažu svoje kreacije kada sat otkuca ponoć.

Ideje za porodičnu zabavu kod kuće za Novu godinu

Izvor: Shutterstock/VCoscaron

3. Proslave širom svijeta

Da li vaša djeca znaju da različite zemlje slave Novu godinu u različito vrijeme? Nastavite sa zabavom i krenite na virtuelno putovanje oko svijeta i slavite dok drugim nacijama stiže Nova godina. Na primjer:

Nazdravite zvonima Big Bena u Velikoj Britaniji

Pogledajte vatromet na Jelisejskim poljima u Parizu

Pogledajte vatromet na Brandenburškoj kapiji u Berlinu

Pogledajte kako se spušta kultna novogodišnja lopta na Tajms skveru u Njujorku

Ovo je odličan način da djecu naučite o drugim kulturama.

4. Porodično veče igara sa malom novinom

Pretvorite svoje omiljene igre u verzije sa novogodišnjom tematikom. Na primjer:

Napravite kviz o protekloj godini, kao što je: "Šta je bila najsmješnija stvar koja se dogodila 2024. godine?"

Organizujte takmičenje "minut za pobjedu" sa smiješnim izazovima poput slaganja šoljica ili balansiranja kolačića na čelu.

Nagrade mogu biti male poslastice ili smešni nazivi poput "Novogodišnji nindža".

5. Moktel bar za djecu

Neka se djeca osjećaju posebno svečano uz svoj "moktel bar". Organizujte prostor sa sastojcima prilagođenim djeci kao što su sokovi, ledeni čajevi i zabavni ukrasi (kriške voća, kišobrani, mrvice). Uživaće miješajući sopstvene napitke, a vi za to vrijeme možete da napravite čarobne fotografije.

6. Kampovanje unutra do ponoći

Ko kaže da morate da izađete napolje da biste doživjeli avanturu? Napravite tvrđavu od ćebadi u dnevnoj sobi, uzmite baterijske lampe i pričajte smiješne priče dok čekate odbrojavanje do Nove godine. Možete čak da napravite i neke kolačiće za dodatno ušuškanu i prijatnu atmosferu.

7. Tegla za novogodišnje odluke

Neka svi zapišu svoje novogodišnje odluke. Za mlađu djecu, možete to formulisati ovako: "Šta je jedna stvar koju biste željeli da naučite ili isprobate u novoj godini?" Stavite sve odluke u teglu i isplanirajte porodičnu aktivnost kako biste ih ponovo prošli sljedeće godine.

8. Vatromet "uradi sam" (bez pravog vatrometa)

Ako djeca žele malo sjaja i praznične atmosere, ali vam se ne ide da izlazite da gledate vatromet, napravite svoj kod kuće. Koristite prskalice, svjetleće štapiće, trake i konfete da biste napravili svoj bezbjedan i zabavan "vatromet". Pustite veselu muziku i pustite djecu da uživaju!

Ideje za porodičnu zabavu kod kuće za Novu godinu

Izvor: Shutterstock/Zurijeta

9. Vremenska kapsula za Novogodišnju noć

Pravljenje vremenske kapsule može biti magična porodična aktivnost. Sakupite predmete koji će da predstavljaju proteklu godinu, poput fotografija, beleški i malih uspomena. To je prilika da se osvrnete i zabilježite uspomene za buduće osmijehe. Neka svaki član porodice doprinese nečim. Pažljivo zatvorite svoju kapsulu i izaberite datum za njeno ponovno otvaranje. To može biti sljedeća Nova godina, ili čak i za nekoliko godina.

10. Virtuelna novogodišnja zabava

Ostajanje u kontaktu sa porodicom i prijateljima je ključno, čak i ako ste udaljeni. Organizujte virtuelnu novogodišnju zabavu koristeći platforme za video pozive. Ovo omogućava svima da se pridruže proslavama bez napuštanja svojih domova.

Pripremite zabavnu agendu sa igrama ili zajedničkim odbrojavanjem. Ova zajednička aktivnost može da stvori živu atmosferu. Podstaknite sve da se obuku ili ukrase svoje pozadine za dodatnu zabavu.

11. Filmski maraton sa ponoćnim iznenađenjem

Izaberite nekoliko filmova koje porodično volite i organizujte prijatan filmski maraton. Prije nego što počnete sa poslednjim filmom, podijelite kape i narukvice koje svijetle u mraku kako bi svi bili spremni za odbrojavanje. Dodatno uzbudljivo će biti ako posljednji film ima novogodišnju temu!

12. Izrada novogodišnje foto-kabine

Transformišite kutak svog doma u praznično mjesto za fotografisanje. Koristite šarene pozadine i zabavne rekvizite da biste postavili prazničnu scenu. Uključite djecu u pravljenje rekvizita poput šešira i naočara koristeći papir i markere. Ovo dodaje lični pečat i zabavlja mališane. Zabilježite nezaboravne trenutke dok porodica pozira zajedno i tako stvorite nezaboravne uspomene.

13. Novogodišnja žurka sa plesom

Kakva je to proslava bez plesa i đuskanja? Napravite plejlistu najvećih hitova godine (i hitova za decu, naravno) i pretvorite svoju dnevnu sobu u diskoteku. Dodajte nekoliko svjetlećih štapića, lampica, pa čak i disko kuglu ako je imate pri ruci. Uživajte u novoj godini i dočekajte je plesom!

Imajte na umu da doček Nove godine ne mora da bude otmen ni stresan da bi bio nezaboravan. Uz malo kreativnosti, možete da stvorite noć o kojoj će vaša porodica pričati godinama. Zato uzmite balone, pripremite hranu i piće i spremite se da dočekate novu godinu uz smijeh, šljokice, puno zabave i iskrene zagrljaje.

