Napravite sami džinovsku novogodišnju mašnu za manje od 10 minuta: Svijet je poludio za ovom luksuznom dekoracijom

Otkrivamo kako da napravite džinovske mašne za jelku - najljepši DIY novogodišnji ukras koji potpuno mijenja izgled dekoracije. Jednostavno, brzo i efektno, uz savjete za savršenu mašnu.
- Džinovske mašne su najlakši i najefektniji način da jelka izgleda luksuzno i moderno, a mogu se napraviti kod kuće za manje od 10 minuta.
- Za izradu je dovoljna široka traka, malo žice i nekoliko jednostavnih koraka, a mašne se mogu uklopiti u svaki stil novogodišnje dekoracije.
- DIY mašne odmah podižu izgled jelke, stvaraju vizuelni fokus i daju prostoru sofisticiran, bogat i Instagram-friendly efekat.
Ako tražite način da ove godine jelku učinite drugačijom, elegantnijom i upadljivijom, džinovske mašne su pun pogodak. Ovaj trend i dalje dominira novogodišnjim dekoracijama, a dobre vijesti su da mašne možete napraviti sami kod kuće – za manje od 10 minuta. Ne treba vam nikakvo posebno umijeće, samo malo trake i kreativnosti.
Domaće, velike mašne daju jelci luksuzan izgled kao iz magazina, a odlično funkcionišu i kao zamjena za klasičnu zvijezdu na vrhu drveta. Uz pravi izbor boje i materijala, vaša jelka odmah djeluje modernije, punije i bogatije.
U nastavku je najjednostavniji DIY postupak korak po korak.
Materijal koji vam je potreban
Da biste napravili jednu džinovsku mašnu, pripremite:
- široku traku (satensku, plišanu, baršunastu, jutu ili dekorativnu — minimum 5–10 cm širine)
- makaze
- tanku žicu, dekorativnu traku ili kanap za vezivanje
- po želji: ukrasnu žicu, svjetlucave dodatke ili perle za luksuzniji izgled
Savršena dužina trake je 2 do 3 metra, u zavisnosti od toga koliku mašnu želite. Za baš velike mašne, koristite 3+ metra trake.
Kako napraviti džinovsku mašnu za jelku – korak po korak
1. Isjecite traku na željenu dužinu
Napravite dugačku traku koja će vam omogućiti da formirate velike petlje. Što je traka duža, mašna će izgledati punije.
2. Napravite petlje u obliku cifre osam
Presavijajte traku nekoliko puta lijevo-desno, kao da pravite veliki "leptir". Svaki sloj biće jedna petlja mašne.
3. Stegnite sredinu žicom ili kanapom
Kada ste zadovoljni oblikom, stisnite sredinu mašne i vežite je čvrsto žicom ili kanapom. Ovo je ključni korak da mašna dobije savršenu formu.
4. Raširite petlje i oblikujte mašnu
Raširite ih rukama i namjestite da izgledaju bogato i voluminozno. Ako koristite pliš ili baršun, mašna će biti čvrsta i držaće oblik.
5. Napravite "repove" mašne
Od ostatka trake isječete dva kraća dijela, pa ih pričvrstite pozadi. Repovi koji vise niz jelku daju vizuelnu eleganciju i efekat luksuza.
6. Pričvrstite mašnu na jelku
Na zadnju stranu mašne dodajte žicu ili tanku trakicu i zavežite je za granu.
VIDEO UPUTSTVO: Kako napraviti džinovsku mašnu za jelku (korak po korak)
Možete je staviti:
- na vrh jelke umjesto zvijezde
- kao centralni dekor
- u kombinaciji sa kuglama, grančicama i svjetlima
Savjeti za savršene DIY mašne
- Za glamurozan izgled koristite baršunastu traku u crvenoj, bordo ili tamnozelenoj boji.
- Za skandinavski stil - juta, lan ili bež traka.
- Kombinujte dvije vrste trake (šira i uža) za luksuzan dvoslojni efekat.
- Ako želite da mašna izgleda jako čvrsto, ubacite u rubove tanku žicu (većina dekorativnih traka je već žičana).
- Jedna velika mašna može potpuno transformisati jelku, čak i ako ne koristite mnogo ukrasa.
Kako uklopiti džinovske mašne u novogodišnji dekor
Džinovske mašne se odlično kombinuju sa:
- mat kuglama u jednoj boji
- eukaliptus grančicama i suvim granama
- lampicama toplog tona
- prozirnim staklenim kuglama
- dekorom u pastelnim nijansama
Mašne stvaraju vizuelni fokus i podižu cijeli dekor na viši nivo, zato su i ove godine hit na Instagramu i Pinterestu.
