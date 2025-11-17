Napravite sami džinovsku novogodišnju mašnu za manje od 10 minuta: Svijet je poludio za ovom luksuznom dekoracijom

Otkrivamo kako da napravite džinovske mašne za jelku - najljepši DIY novogodišnji ukras koji potpuno mijenja izgled dekoracije. Jednostavno, brzo i efektno, uz savjete za savršenu mašnu.

Džinovske mašne su najlakši i najefektniji način da jelka izgleda luksuzno i moderno, a mogu se napraviti kod kuće za manje od 10 minuta.

Za izradu je dovoljna široka traka, malo žice i nekoliko jednostavnih koraka, a mašne se mogu uklopiti u svaki stil novogodišnje dekoracije.

DIY mašne odmah podižu izgled jelke, stvaraju vizuelni fokus i daju prostoru sofisticiran, bogat i Instagram-friendly efekat.

Ako tražite način da ove godine jelku učinite drugačijom, elegantnijom i upadljivijom, džinovske mašne su pun pogodak. Ovaj trend i dalje dominira novogodišnjim dekoracijama, a dobre vijesti su da mašne možete napraviti sami kod kuće – za manje od 10 minuta. Ne treba vam nikakvo posebno umijeće, samo malo trake i kreativnosti.

Domaće, velike mašne daju jelci luksuzan izgled kao iz magazina, a odlično funkcionišu i kao zamjena za klasičnu zvijezdu na vrhu drveta. Uz pravi izbor boje i materijala, vaša jelka odmah djeluje modernije, punije i bogatije.

U nastavku je najjednostavniji DIY postupak korak po korak.

Materijal koji vam je potreban

Da biste napravili jednu džinovsku mašnu, pripremite:

široku traku (satensku, plišanu, baršunastu, jutu ili dekorativnu — minimum 5–10 cm širine)

makaze

tanku žicu, dekorativnu traku ili kanap za vezivanje

po želji: ukrasnu žicu, svjetlucave dodatke ili perle za luksuzniji izgled

Savršena dužina trake je 2 do 3 metra, u zavisnosti od toga koliku mašnu želite. Za baš velike mašne, koristite 3+ metra trake.

Pravljenje mašne

Kako napraviti džinovsku mašnu za jelku – korak po korak

1. Isjecite traku na željenu dužinu

Napravite dugačku traku koja će vam omogućiti da formirate velike petlje. Što je traka duža, mašna će izgledati punije.

2. Napravite petlje u obliku cifre osam

Presavijajte traku nekoliko puta lijevo-desno, kao da pravite veliki "leptir". Svaki sloj biće jedna petlja mašne.

3. Stegnite sredinu žicom ili kanapom

Kada ste zadovoljni oblikom, stisnite sredinu mašne i vežite je čvrsto žicom ili kanapom. Ovo je ključni korak da mašna dobije savršenu formu.

4. Raširite petlje i oblikujte mašnu

Raširite ih rukama i namjestite da izgledaju bogato i voluminozno. Ako koristite pliš ili baršun, mašna će biti čvrsta i držaće oblik.

5. Napravite "repove" mašne

Od ostatka trake isječete dva kraća dijela, pa ih pričvrstite pozadi. Repovi koji vise niz jelku daju vizuelnu eleganciju i efekat luksuza.

6. Pričvrstite mašnu na jelku

Na zadnju stranu mašne dodajte žicu ili tanku trakicu i zavežite je za granu.

VIDEO UPUTSTVO: Kako napraviti džinovsku mašnu za jelku (korak po korak)

Možete je staviti:

na vrh jelke umjesto zvijezde

kao centralni dekor

u kombinaciji sa kuglama, grančicama i svjetlima

Savjeti za savršene DIY mašne

Za glamurozan izgled koristite baršunastu traku u crvenoj, bordo ili tamnozelenoj boji.

koristite baršunastu traku u crvenoj, bordo ili tamnozelenoj boji. Za skandinavski stil - juta, lan ili bež traka.

- juta, lan ili bež traka. Kombinujte dvije vrste trake (šira i uža) za luksuzan dvoslojni efekat.

Ako želite da mašna izgleda jako čvrsto , ubacite u rubove tanku žicu (većina dekorativnih traka je već žičana).

, ubacite u rubove tanku žicu (većina dekorativnih traka je već žičana). Jedna velika mašna može potpuno transformisati jelku, čak i ako ne koristite mnogo ukrasa.

Džinovska mašna za jelku

Kako uklopiti džinovske mašne u novogodišnji dekor

Džinovske mašne se odlično kombinuju sa:

mat kuglama u jednoj boji

eukaliptus grančicama i suvim granama

lampicama toplog tona

prozirnim staklenim kuglama

dekorom u pastelnim nijansama

Mašne stvaraju vizuelni fokus i podižu cijeli dekor na viši nivo, zato su i ove godine hit na Instagramu i Pinterestu.

