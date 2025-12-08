Novogodišnji trendovi za kićenje stana: Kako da ukrasite dom za praznike bez kiča i šarenila

Nova godina je vrijeme kada dom postaje centar topline, zajedništva i nostalgije. I dok se vraćamo starim ukrasima koji u sebi nose uspomene, stručnjaci enterijera predlažu nekoliko trendova koji unose svježinu i eleganciju u praznični dekor.

Vintidž devedesete vraćaju toplinu i jednostavnost u novogodišnji dekor.

Suptilan sjaj stakla i toplih sijalica donosi mirnu prazničnu atmosferu.

Srebro i zlato u kombinaciji sa patinom stvaraju sofisticiran novogodišnji izgled.

Kada ukrašavamo dom za Novu godinu, često posežemo za starim ukrasima koji u sebi nose uspomene i miris djetinjstva. Ali svake godine pojave se novi trendovi koji nas inspirišu da unesemo svježinu u dekor, a da pritom zadržimo toplinu i tradiciju.

Stručnjaci za uređenje enterijera izdvojili su nekoliko pravaca koji će ove zime obeležiti prazničnu atmosferu.

Vintidž estetika

Stručnjaci ističu povratak u devedesete, u vrijeme kada je Nova godina bila jednostavna, topla i puna prirodnih materijala. Umjesto bleštavila, akcenat je na dubini i suštini – crveno-zelene karirane čarape, zlatni detalji, mnoštvo sveća i zimzelene girlande. Ovaj stil podsjeća na klasične enterijere, gde se sve zasniva na bogatstvu porodičnih uspomena, a ne na instant kupovini. Da biste postigli ovakav izgled, uvedite teksture poput somota na trakama ili jastucima, kao i karo motive na ćebadima i ukrasnom papiru. Tamni tonovi kestena i čokolade dodatno naglašavaju toplinu.

Tihi sjaj

Ako ste prošle godine imali mnogo šljokica i drečavih ukrasa, vrijeme je da ih odložite. Ove godine sjaj je suptilan i nenametljiv. Umjesto plastike i visokog sjaja, biraju se materijali koji prirodno reflektuju svjetlost – starinsko staklo i sijalice toplih tonova. Stručnjaci naglašavaju da je dovoljno malo toga: jednobojni ukrasi i jednostavne lampice stvaraju atmosferu koja je elegantna, a opet novogodišnja. Ovaj trend donosi miran sjaj koji podsjeća na tihe večeri uz jelku.

Kombinovanje poliranih i patiniranih metala

Nova godina je oduvek bila vrijeme kada je bilo dozvoljeno mešati srebro i zlato. Ali ove godine ide se korak dalje – kombinuju se sjajni, polirani detalji sa komadima koji imaju patinu i toplinu vremena. Stručnjaci objašnjavaju da ovakva igra kontrasta stvara bezvremenski izgled, intiman i nostalgičan, kao iz planinske kolibe. Rezultat je dekor koji prevazilazi tipičan praznični kič i postaje sofisticiran i klasičan.

Klasična paleta zimzelenih tonova

Tamnozelena boja ponovo je u centru pažnje. Stručnjaci smatraju da je razlog jednostavan – ova nijansa donosi osjećaj smirenosti u sezoni koja je sve osim mirna. Ako želite da iskoristite pun potencijal zimzelenih tonova, neka vam paleta bude ujednačenom i inspiraciju pronađite u svojoj novogodišnjoj jelci. Kombinujte tamnozelene nijanse sa zemljanim braon tonovima za prirodan izgled, a dodatni efekat postignite mirisima kedra i bora. Tako će vaš dom izgledati i mirisati kao pravi novogodišnji kutak.