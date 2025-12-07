Ideje za mali stan koje će vas oduševiti: U 33 kvadrata sve stalo, a nema nereda

Pametno uređen mali stan od 33 kvadrata inspirisan je životom u kamperu i prepun je sjajnih ideja!

Mali stan od 33 kvadrata pokazuje da pametan dizajn, skrivena mjesta za odlaganje stvari i multifunkcionalni namještaj mogu da pretvore mali prostor u udoban, luksuzan i inspirativan dom.

Magda sa profila "Interiors Exteriors" vodi nas kroz mali stan od 33 kvadrata koji plijeni izuzetno funkcionalnim rješenjima od 33 kvadrata.

Inspirisan životom u kamperu, ovaj prostor krije mnoštvo domišljatih rješenja, skrivenih mjesta za odlaganje i transformabilnog nameštaja koji dokazuje da i mali stan može izgledati luksuzno i udobno.

Na ulazu se nalaze kukice za jakne, iako se one najčešće odlažu direktno u orman. Cijela konstrukcija namještaja pažljivo je osmišljena – tu su skrivena vrata ka kupatilu i niz polica koje se ne primjećuju na prvi pogled.

Kuhinja

Kuhinja počinje frižiderom i zamrzivačem, a tu je i mala mašina za sudove postavljena na neuobičajenoj visini, pa se posuđe vadi bez saginjanja. Fioke su plitke, što olakšava preglednost namirnica – konzerve se odlažu položene, začini su pri ruci, a lonci se uklapaju jedan u drugi zahvaljujući odvojenim ručkama.

Ispod rerne nalaze se fioke sa stalno priključenim tosterom i mikserom. Ormarići iznad rerne otvaraju se nagore, a tanjiri i namirnice uredno su složeni u providne posude. Fioke sa strane kriju papirne ubruse koji se izvlače sa strane, posude za sortiranje otpada i praktične police.

Poseban detalj je kuhinjsko ostrvo na točkićima. Može da se pomijera po prostoru – kada se kuva, približava se radnoj zoni, a kada se koristi dnevni boravak, gura se u stranu da ne zauzima mesto.

ideje za mali stan od 33 kvadrata

Indukciona ploča smještena je u fioci – ima dvije ringle, sasvim dovoljne za jednu osobu koja živi u malom stanu. Kada se koristi, izvlači se, a nakon kuvanja sklizne nazad i oslobađa radnu površinu.

Sudopera je osmišljena tako da se iznad nje može postaviti daska za sječenje ili odlaganje, a tu je i držač za noževe, pa nema potrebe za dodatnim stalkom.

Ostrvo se pretvara u trpezarijski sto – rasklapanjem ploče dobija se sto za dvoje ili četvoro ljudi, a dodatnim izvlačenjem može da primi i šest osoba. Sve je skriveno u konstrukciji ostrva, pa nema odvojenih delova koji zauzimaju prostor.

Dnevna soba

Dnevni boravak krasi velika sofa, iznad koje je uzglavlje kreveta presvučeno mekanim krznom. Osim što lijepo izgleda, poboljšava akustiku jer smanjuje odjek. Stočić ispred sofe je pomičan – može da se izvuče kada je potreban, a kada nije, stoji sa strane.

Prozor vodi na balkon sa pogledom na zelenilo, koje postaje dio enterijera. Na balkonu se nalazi sto od providnog pleksiglasa, lagan za održavanje i savršen za obrok ili rad uz prirodan ambijent.

Svjetlost i ogledala

Pošto prozori gledaju na sjever, u prozorske niše postavljena su ogledala od fleksibilnog materijala. Ona reflektuju svjetlost i prostor čine svjetlijim i većim.

Zvučna izolacija i hodnik

Zbog buke iz zgrade, zidovi su obloženi zvučnom izolacijom, a spušteni plafon omogućio je da se šine za zavese sakriju. Jedan dio zida iskorišćen je kao plitka niša za komodu, pa hodnik ostaje prostran.

Umesto klasičnih zidova, raspored prostorija oblikovan je nameštajem – bok frižidera i garderobera zapravo formiraju hodnik. Na bočnoj strani garderobera napravljena je niša za robotski usisivač.

Skrivena mjesta za odlaganje

Unutar ormara nalazi se sklopiva daska za peglanje koja je dio same konstrukcije. Ispod je fioka za usisivač, a iza velikih vrata kupatilo i veš mašina sa sušilicom.

Kupatilo sa prirodnim svjetlom

Kupatilo ima prozor, pa je osvijetljeno prirodnim svjetlom i pogodno za biljke. Zidovi su obloženi ružičastim pločicama i tapetama sa crnim prugama, što prostoru daje razigran ton.

Tu je i pametan sistem za odlaganje – bočni ormarić sa dva nivoa, uske fioke sa stalno priključenim fenom, niže postavljen vodokotlić u ravni sa prozorskom daskom i tuš sa zavjesom koja se razvlači oko tri strane. Bežična lampa na baterije daje prijatno svjetlo, a cijevi su ostavljene vidljive, ali obojene u boju koja se uklapa sa zidom.

Spavaća soba

Spavaća soba nema vrata, već samo zavjesu. Krevet je visok, sa velikim prostorom za odlaganje ispod, fiokama za odjeću i aksesoare, kao i dodatnom stepenicom. Police pored kreveta služe kao noćni stočić, ali su zatvorene da prostor djeluje uredno.

Jedan zid obložen je plutom – toplim, prirodnim materijalom koji je prijatan na dodir. Prozorska niša je dublja i obložena ogledalima, a kablovi su sakriveni u posebnom otvoru, pa se vidi samo minimum potreban za punjenje telefona. Pogledajte detalje u galeriji slika.

