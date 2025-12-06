Profesionalna metoda za mekane bijele peškire: Da li je bolji tečni deterdžent ili onaj u prahu?

Stručnjaci otkrivaju kako da perete i sušite peškire da ostanu mekani i bijeli, ali i da vam dugo traju.

Izvor: Shutterstock

Stručnjaci otkrivaju zašto je vruća voda ključ za savršeno bijele peškire.

Previše deterdženta može da ukruti vlakna, zato je važno da pažljivo odmerite količinu.

Jedan korak ne smijete da preskačete prije sušenja!

Savršeno mekani i bijeli peškiri nisu samo rezultat dobrog deterdženta, već i pravilnog pranja i sušenja.

U profesionalnoj perionici koja radi za jedan veliki hotel, otkrili su kako uspjevaju da im peškiri uvek budu blistavobijeli i savršeno mekani,

Prvi korak je temperatura vode. „Peškire treba prati u vrućoj vodi — od 60 do 90 stepeni,“ objašnjava vlasnica Kamila Erera. Visoka temperatura uklanja prljavštinu, masnoću i bakterije, a istovremeno pomaže da vlakna ostanu čista i spremna za sušenje.

Kada dođe vrijeme za sušenje, ona preporučuje ono što naziva „magičnom kombinacijom“: sušenje na vazduhu i u sušilici. „Ako želite mekane peškire, ovaj korak je presudan. Prije nego što ih stavite u mašinu za sušenje, dobro ih protresite da se vlakna opuste,“ kaže ona. Nakon toga, peškire treba sušiti na srednjoj temperaturi. Previše visoka temperatura može da „sprži“ vlakna i učini peškire tvrdim i ravnim.

Kako sačuvati bjelinu peškira

Temperatura vode je ključna i za održavanje svežeg bijelog izgleda. „Vruća voda čuva bjelinu i efikasnije uklanja tjelesne masnoće,“ objašnjava Makvin. Erera dodaje da se može koristiti malo izbjeljivača ili izbjeljivača na bazi kiseonika, ali upozorava da pretjerana količina može da ukruti vlakna. Preporučuje se prašak za pranje bez boja - pošto su tečni obično u boji, bolje je da koristite one u prahu: „Prašak se potpuno rastvara i bolje uklanja masnoće,“ kaže ona.

beli peškiri

Izvor: Shutterstock

Kako sačuvati mekoću peškira

Mnogi misle da će većom količinom deterdženta peškiri oprati bolje, ali Erera upozorava da to može da ima suprotan efekat. „Višak sredstva za pranje zadržava se u petljama tkanine i čini peškire tvrdim,“ objašnjava ona. Savjet je da se koristi malo manje od preporučene količine - manje od jednog čepa za punu mašinu. Isto važi i za omekšivač: umjesto njega, dodajte malo bijelog sirćeta u ciklusu ispiranja.

Peškiri će biti mekši i ako se ne pretrpava mašina. Najbolje je prati ih odvojeno od druge garderobe. „U hotelima se peru manji tereti peškira nego što mislite,“ kaže Makvin. „Peškirima je potrebno prostora da se slobodno kreću u mašini, kako bi vlakna bila potpuno isprana i ostala meka poput pliša.“

Koliko često prati peškire

Učestalost pranja zavisi od ličnih navika, ali Erera otkriva da hoteli koriste i poseban proces „stripping“ svake dve do tri nedjelje, kako bi peškiri ostali maksimalno svježi. Kod kuće se to može uraditi jednostavno: prvo ih operite u vrućoj vodi sa jednom šoljom belog sirćeta, zatim u drugom pranju dodajte pola šolje sode bikarbone.

„Ovako se uklanjaju naslage deterdženta i ostatke tjelesnih ulja ili krema za sunčanje,“ objašnjava ona. Ipak, peškiri imaju svoj vijek trajanja.

„Ako se peškir istanjio ili jako otvrdnuo, vrijeme je da ga zamenite ili da ga iskoristite za druge poslove čišćenja,“ zaključuje.