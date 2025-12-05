Ruski trik za čišćenje WC šolje: Domaćice ne koriste hemikalije, a kupatilo miriše kao da ste u cvjećari

Ruski trik za čistu WC šolju i svjež dom

Izvor: Shutterstock

Kamenac u WC šolji mnoge domaćice uklanjaju jakim hemikalijama, ali ruske žene se oslanjaju na prirodna sredstva.

Njihov najpoznatiji trik je morska so – kuhinjski sastojak sa antibakterijskim svojstvima koji je potpuno bezbjedan za zdravlje.

Umjesto agresivnih sredstava na bazi hlora, one pospu šaku soli po unutrašnjim zidovima WC šolje, pazeći da se zadrži na površini, a ne da odmah padne u vodu. So ostave da djeluje oko 15 minuta, a zatim sve očiste četkom. Naslage kamenca postaju manje vidljive, a površina šolje izgleda svježije i čistije.

Žena čisti WC

Izvor: Shutterstock

Morska so ima i drugu namjenu – odličan je prirodni osvježivač prostora. Ruske domaćice stavljaju po dvije kašike soli u male staklene tegle i dodaju nekoliko kapi eteričnog ulja. Teglice rasporede po kupatilu, predsoblju ili ormarima.

Aroma je blaga, prirodna i bezbjedna čak i za osobe sklone alergijama. Kada so izgubi miris, ne bacaju je – jednostavno je sipaju u WC šolju i ponovo koriste za uklanjanje kamenca.

Dodatni trikovi sa morskom solju u domaćinstvu

Čišćenje sudopere i slavina: so pomiješana sa limunovim sokom uklanja naslage kamenca i vraća sjaj metalu.

so pomiješana sa limunovim sokom uklanja naslage kamenca i vraća sjaj metalu. Osvježavanje tepiha: posuta so ostavljena preko noći upija neprijatne mirise, a zatim se usisava.

posuta so ostavljena preko noći upija neprijatne mirise, a zatim se usisava. Dezinfekcija drvenih dasaka za sječenje: so i malo sirćeta uklanjaju bakterije i mirise hrane.

so i malo sirćeta uklanjaju bakterije i mirise hrane. Uklanjanje fleka od vina: svježa mrlja posuta solju brže se izvlači iz tkanine prije pranja.

Morska so je višenamjenski saveznik u domaćinstvu – čisti, dezinfikuje i osvježava, a pritom je jeftina i bezbjedna.

(Lepa i srećna/Mondo)