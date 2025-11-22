Popravite sami pukotine na fugnama za samo 20 minuta: Ovaj brz trik spašava kupatilo od vlage i štiti zdravlje

Kako da popravite pukotine u fugnama tuš-kabine za manje od sat vremena? Jednostavan DIY postupak koji sprečava vlagu, buđ i veća oštećenja.

Izvor: Shutterstock

Pukotine u fugnama propuštaju vlagu i stvaraju idealne uslove za buđ.

Male pukotine lako se popravljaju masom za fugovanje bez pijeska.

Postupak je jednostavan: umješati fugnu, popuniti pukotinu i obrisati višak.

Popravka sprečava veća oštećenja i vraća kupatilu čist, uredan izgled.

Kupatilo je možda jedino mjesto u domu koje svakodnevno koristimo za higijenu, ali istovremeno može postati najveći rizik po zdravlje ako se ne održava pravilno. Zbog visoke vlažnosti, pare od toplih tuševa i stajaće vode, ovo je idealno okruženje za razvoj buđi. A prema zdravstvenim stručnjacima, dugotrajna izloženost buđi može da utiče na disajne puteve, imunitet i čak raspoloženje.

Ono što je najproblematičnije je to što buđ nije uvijek vidljiva. Često se krije upravo tamo gde je ne očekujemo: u pukotinama fugne između pločica. Dobra vijest je da se ovakva oštećenja mogu riješiti brzo, jednostavno i bez majstora, uz malo mase za fugovanje.

Zašto nastaju pukotine u fugnama i zašto ih morate odmah popraviti?

Fug masa ima ključnu ulogu u zaštiti kupatila:

zatvara razmak između pločica

sprečava prodor vode

štiti zidove od vlage

povećava stabilnost cijele površine

Ako se fugna raspadne ili napukne, voda počinje da ulazi u spojeve, što stvara idealne uslove za buđ, a može dovesti i do oštećenja zida. Zbog toga je popravka pukotina nešto što ne treba odlagati.

Za manje pukotine najčešće je dovoljna samo masa za fugovanje u prahu (bez peska) i malo vode. Za veća oštećenja preporučuje se i testera za fugne kojom se uklanja stara, raspadnuta masa.

Pukotine na fugnama u kupatilu

Izvor: Shutterstock

Evo koju fug masu treba koristiti u tuš-kabini

Postoje dvije vrste fug masa:

Sanded (sa pijeskom) – grublja, pogodna za podne pločice i šire spojeve

– grublja, pogodna za podne pločice i šire spojeve Non-sanded (bez pijeska) – finija, glatka i idealna za zidove i uske spojeve ispod 3 mm

Za tuš-kabinu je non-sanded uvijek bolji izbor:

lakše prijanja uz vertikalne površine

ne grebe pločice

idealna za popunjavanje sitnih pukotina

Kako popuniti pukotine u fugnama – korak po korak

1. Priprema smese

Masa za fugovanje u prahu dolazi sa tačnim uputstvom za mešanje. Za male popravke dovoljna je mala količina u plastičnoj čaši. Mešajte dok ne dobijete teksturu sličnu puteru od kikirikija, bez grudvica.

Ostavite smjesu da odstoji oko 10 minuta.

2. Popunjavanje pukotina

Ako je oštećenje manje, fugnu možete nanijeti:

gletericom

malom špatulom

ili jednostavno prstom u rukavici za uzak prostor i uglove

Dobro utisnite masu u pukotinu.

Popunjavanje pukotina na fugnama

Izvor: Shutterstock

3. Brisanje viška

Posle 15–30 minuta nježno pređite vlažnom sunđerom da uklonite višak.

4. Sušenje

Fugna treba da se suši 24 do 72 sata, u zavisnosti od ventilacije kupatila.

Koju boju fugne izabrati i šta izbjegavati?

Masa za fugovanje dolazi u raznim nijansama. Ako popravljate postojeću fugnu, birajte ton koji se maksimalno poklapa s njom jer tako će popravka biti nevidljiva.

Ako mijenjate veću površinu, možete iskoristiti priliku da:

osvježite izgled kupatila

dodate akcenat u boji

postignete moderniji kontrast između pločica

Ali oprez jer određene boje maskiraju buđ, posebno:

tamne tonove

roze i crvene nijanse u kojima se lako stopi "pink mold"

Žena bira biju fugni

Izvor: Shutterstock

Da li koristiti epoksidnu fugnu?

Epoksidna fugna je otporna na vodu i ne zahtjeva dodavanje vode pri miješanju, ali:

daje sjajniji, drugačiji izgled

ne uklapa se dobro sa tradicionalnim cementnim fugama

može djelovati neujednačeno ako se kombinuje

Dakle, koristite je samo ako je cijeli prostor već urađen epoksidom.

Zaključak: Ne čekajte da se pukotine prošire

Popravka pukotina u fugnama je jednostavna, brza i košta minimalno. Ako se odradi na vreme, sprečavate:

buđ

prodor vlage

ozbiljnija oštećenja zidova

Uz nekoliko minuta rada, vaša tuš-kabina može izgledati potpuno obnovljeno i ostati bezbedna za svakodnevnu upotrebu.

Moderno kupatilo

Izvor: Shutterstock

Često postavljana pitanja:

1. Zašto se uopšte pojavljuju pukotine u fugnama?

Zbog vlage, starosti, pomeranja zidova i prirodnog rada materijala, fugna vremenom popuca i oslabi.

2. Da li mogu sam da popravim pukotine u tuš-kabini?

Da! Za manje pukotine dovoljne su rukavice, malo vode i masa za fugovanje bez pijeska.

3. Koliko brzo mogu da koristim tuš nakon popravke?

Fugna mora da se suši 24–72 sata, zavisno od ventilacije i debljine nanosa.

4. Da li je bolje koristiti peskiranu (sanded) ili glatku (non-sanded) fugnu?

Za zidne pločice i tuš-kabinu gotovo uvek je bolja non-sanded verzija jer lakše prijanja i ne grebe pločice.

5. Kako da znam koju boju fugne da uzmem?

Ako samo popravljaš postojeću fugnu, uzmi boju što sličniju postojećoj. Ako mijenjaš veći dio, možeš eksperimentisati, ali izbegavaj tonove u kojima se buđ lako "stopi".