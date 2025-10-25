Staro kupatilo, a malo para u kućnom budžetu? Imamo odlične i jeftine ideje za renoviranje

Renoviranje starog kupatila može djelovati kao veliki izazov, naročito ako niste u finansijskoj mogućnosti da mijenjate umivaonik, kadu ili pločice. Evo ideja koje se isplati primjeniti...

Izvor: Shutterstock

Ako imate staro kupatilo, a ne možete da odvojite mnogo novca za renoviranje, ipak postoji mnogo lijepih ideja koje možete da ostvarite.

Uz malo kreativnosti i pametnih, jeftinih rješenja, može se postići značajna promjena cjelokupnog utiska.

Svjetski dizajneri enterijera često ističu koliko detalji, boje, tapete i mali dekorativni predmeti mogu radikalno osvežiti prostor bez velikih ulaganja.

Izvor: Shutterstock

Boje su osnova transformacije. Svjetle nijanse poput bijele, bež, pastelnih plavih ili zelenih tonova reflektuju svjetlost, vizuelno proširuju prostor i čine kupatilo prijatnijim i prozračnijim.

Takođe, neutralne boje kao što su siva ili toup pružaju sofisticiran izgled, dok akcenti u vidu šarenih ručki, držača peškira ili malih dekorativnih detalja mogu unijeti dinamičnost i karakter.

Poznati dizajneri poput Emili Henderson naglašavaju važnost biranja prave palete boja da bi se postigla željena atmosfera.

Tapete, koje su nekada bile rezervisane samo za dnevne sobe, danas su dostupne u verzijama otpornim na vlagu i paru, što ih čini idealnim za kupatilo.

Mogu biti cvjetni, geometrijski ili apstraktni motivi i postaju pravi dizajnerski detalj koji prostoru daje karakter i toplinu.

Poster sa omiljenim motivom ili prirodnim pejzažem može na neočekivani način osvežiti zidove. A ako su vam u starom kupatilu pločice u nekoj upadljivoj boji, ne pokušavajte da "umirite" enterijer dodajući bijele, neutralne detalje. Naprotiv, pojačajte efekat još jačim kontrastom i dobićete mnogo zanimljiviji efekat.