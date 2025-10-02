Žena renovirala kupatilo za male pare uz pomoć Temua: Napravila luksuz za par stotina maraka

Renoviranje kupatila često znači ozbiljan udarac za kućni budžet, ali je ova žena kupila sve što joj treba na aplikaciji Temu, po cijenama daleko nižim od lokalnih radnji.

U vremenu kada renoviranje kuće, stana ili bar jednog dijela često znači ozbiljan udarac za budžet, mnogi pokušavaju da pronađu alternativna rješenja. Jedna od njih je i Saren Kloren, koja je svoje kupatilo opremila isključivo proizvodima sa aplikacije Temu.

Saren je želela da njeno renovirano kupatilo bude u bijeloj i zlatnoj kombinaciji – elegantan, ali bez pretjerivanja. Međutim, u lokalnim radnjama ponuda je bila ograničena, a cene daleko iznad očekivanja.

Sjetila se kako je ranije kupila kuhinjsku sudoperu preko Temua, koja je stigla po cijeni prosječne česme. Kada je ukucala "gold bathroom taps", otvorio joj se čitav spektar slavina, tuševa, držača i detalja u zlatnoj boji – sve za novac višestruko manji od onog kog bi dala u radnjama.

"Renovirala sam kupatilo i odlučila da probam nešto drugačije. Na iznenađenje mojih prijatelja, naručila sam sve preko Temua. I moram da priznam – nisam se pokajala," ispričala je Saren. Iako se platforma često doživljava kao rizik zbog nevjerovatno jeftinih artikala iz Kine, ona ističe da je većina robe u lokalnim prodavnicama ionako proizvedena u ovoj zemlji. "Kvalitet i izgled pariraju onome što sam vidjela u domaćim radnjama, ali po mnogo pristupačnijoj cijeni", kaže.

Razlike u cijeni bile su ogromne.

Ukupno, procjenjuje da je potrošila čak 70% manje nego što bi morala da izdvoji u salonima opreme za kupatila.

Paketi su stigli za desetak dana, a procedura povraćaja bila je jednostavna – pogrešno poručenu slavinu Temu je preuzeo u roku od 24 sata i odmah vratio novac. Iako su se pojavili manji tehnički problemi sa standardima priključaka, majstor ih je brzo riješio uz dodatne dijelove.

Najviše ju je iznenadila reakcija prodavaca u radnjama kada bi pomenula da kupuje online – često su je obeshrabrivali, ali je primijetila da i sami vodoinstalateri uzimaju dijelove za svoje mušterije upravo preko pomenute aplikacije. "Tržište se mijenja. Ljudi traže više za manje novca i sve češće to nalaze baš ovdje," rekla je Saren na kraju.

Tekst: Blic / Lepa&Srećna / Jasmina Glišić