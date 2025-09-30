Mali stan od 40 kvadrata bez pregradnih zidova: Ulazi se pravo u kuhinju, a rješenje je fenomenalno

U sjajnom malom stanu od 40 kvadrata uopšte nema pravog pregradnog zida... ali tu je drugo zanimljivo rješenje.
Mali stan od 40 kvadrata projektovan je tako da se maksimalno iskoristi prostor. Pravo sa vrata se ulazi u kuhinju pažljivo osmišljenog dizajna.
Ona predstavlja početak najdominantnijeg elementa enterijera koji uključuje i ormane u dnevnom boravku, kao i u spavaćoj sobi.
Taj grandiozni komad u žutoj boji kombinuje više funkcija:
- kuhinjski blok sa rernom, mašinom za sudove, frižiderom i zamrzivačem
- tri plakara dostupna iz različitih zona
- ostavu za sredstva za čišćenje (usisivač, mop itd.)
- garderober u spavaćem dijelu
- plakar za kapute i veš mašinu odmah pored ulaza.
Intenzivna žuta boja, sa sjajnom završnom obradom, daje prostoru svjetlost i vizuelnu prozračnost.
Donji elementi u kuhinji su od nerđajućeg čelika, dok su na gornjima melaminski frontovi.
Radna površina je od crnog granita, koji se proteže i iza ploče za kuvanje radi lakšeg održavanja. Iznad kuhinje je ostavljeno pola metra praznog prostora za protok vazduha i svjetlosti. Naravno, ko želi da primijeni slično rješenje, može s lakoćom da ovaj dio zastakli.Izvor: Youtube / Never Too Small
Dnevna zona je centralni prostor stana, bez pregradnih zidova. Sofa je postavljena naspram prozora, kako bi se uživalo u pogledu. TV stočić je napravljen od ostatka kuhinjske radne ploče, sa točkićima - pokretan i diskretan. Uz jedan zid oslonjena je visoka otvorena polica za knjige i uspomene.
U udubljenju kod prozora, postavljen je okrugli trpezarijski sto od stakla, a sličan je i klupski stočić. Kupatilo je smješteno unutar zida od staklenih blokova, što omogućava protok svjetlosti i zadržava privatnost. Originalna vrata prerađena su u klizni model. Lavabo je postavljen na crnu granitnu ploču, istu kao što je ona u kuhinji. Ogledalo je dizajnirano da bude što laganije, kako bi se stvorio osjećaj prostranosti.
Tuš kabina je zatvorena matiranim staklenim vratima koje filtriraju prirodnu svjetlost sve do toaleta. U kupatilu je i polica za cipele i potrepštine. Uveče, svjetlo iz kupatila daje dnevnoj sobi toplu ambijentalnu svjetlost.
Spavaća soba je integrisana u žutu jedinicu, bez vrata, ali djeluje udobno i zaklonjeno. Garderober se nalazi sa unutrašnje strane spavaće zone. Pogledajte detalje u galeriji slika:
Pitanja i odgovori
Kako osvetliti kuhinju bez prozora?
LED rasveta po plafonu i ispod elemenata, svetli frontovi i otvoreni prostor prema dnevnoj sobi omogućavaju protok svjetlosti. U ovom stanu kuhinja je otvorena ka dnevnom prostoru, što unosi prirodnu svjetlost.
Gdje smjestiti veš mašinu u malom stanu?
U kuhinji ispod radne ploče, u kupatilu ili u plakaru pored ulaza. Ovdje je veš mašina smještena u plakar odmah pored ulaza.
Kupatilo bez prozora ideje za osvjetljenje
Zidovi od staklenih blokova, matirano staklo na tuš kabini i ogledala pomažu da svjetlost dopre do cijelog prostora.
Kako postaviti trpezarijski sto u malom stanu?
Kompaktan sto, okrugli sto ili sto sa klupom. U ovom stanu trpezarijski sto je okrugli i postavljen uz prozor.
Kako odvojiti spavaći dio u garsonjeri?
Zavjese, paravani, police ili niše. Ovdje je spavaća zona integrisana u veliki žuti blok pravljen po mjeri, a vrata nema.
Gde staviti TV u malom stanu?
Na zid, policu ili pokretni stočić. U ovom stanu TV stočić je na točkićima, tako da je pokretan i diskretan.
