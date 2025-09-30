Mali stan od 40 kvadrata bez pregradnih zidova: Ulazi se pravo u kuhinju, a rješenje je fenomenalno

U sjajnom malom stanu od 40 kvadrata uopšte nema pravog pregradnog zida... ali tu je drugo zanimljivo rješenje.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Mali stan od 40 kvadrata projektovan je tako da se maksimalno iskoristi prostor. Pravo sa vrata se ulazi u kuhinju pažljivo osmišljenog dizajna.

Ona predstavlja početak najdominantnijeg elementa enterijera koji uključuje i ormane u dnevnom boravku, kao i u spavaćoj sobi.

Taj grandiozni komad u žutoj boji kombinuje više funkcija:

kuhinjski blok sa rernom, mašinom za sudove, frižiderom i zamrzivačem

tri plakara dostupna iz različitih zona

ostavu za sredstva za čišćenje (usisivač, mop itd.)

garderober u spavaćem dijelu

plakar za kapute i veš mašinu odmah pored ulaza.

Intenzivna žuta boja, sa sjajnom završnom obradom, daje prostoru svjetlost i vizuelnu prozračnost.

Donji elementi u kuhinji su od nerđajućeg čelika, dok su na gornjima melaminski frontovi.

Radna površina je od crnog granita, koji se proteže i iza ploče za kuvanje radi lakšeg održavanja. Iznad kuhinje je ostavljeno pola metra praznog prostora za protok vazduha i svjetlosti. Naravno, ko želi da primijeni slično rješenje, može s lakoćom da ovaj dio zastakli.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Dnevna zona je centralni prostor stana, bez pregradnih zidova. Sofa je postavljena naspram prozora, kako bi se uživalo u pogledu. TV stočić je napravljen od ostatka kuhinjske radne ploče, sa točkićima - pokretan i diskretan. Uz jedan zid oslonjena je visoka otvorena polica za knjige i uspomene.

U udubljenju kod prozora, postavljen je okrugli trpezarijski sto od stakla, a sličan je i klupski stočić. Kupatilo je smješteno unutar zida od staklenih blokova, što omogućava protok svjetlosti i zadržava privatnost. Originalna vrata prerađena su u klizni model. Lavabo je postavljen na crnu granitnu ploču, istu kao što je ona u kuhinji. Ogledalo je dizajnirano da bude što laganije, kako bi se stvorio osjećaj prostranosti.

Tuš kabina je zatvorena matiranim staklenim vratima koje filtriraju prirodnu svjetlost sve do toaleta. U kupatilu je i polica za cipele i potrepštine. Uveče, svjetlo iz kupatila daje dnevnoj sobi toplu ambijentalnu svjetlost.

Spavaća soba je integrisana u žutu jedinicu, bez vrata, ali djeluje udobno i zaklonjeno. Garderober se nalazi sa unutrašnje strane spavaće zone. Pogledajte detalje u galeriji slika:

Pitanja i odgovori

Kako osvetliti kuhinju bez prozora?

LED rasveta po plafonu i ispod elemenata, svetli frontovi i otvoreni prostor prema dnevnoj sobi omogućavaju protok svjetlosti. U ovom stanu kuhinja je otvorena ka dnevnom prostoru, što unosi prirodnu svjetlost.

Gdje smjestiti veš mašinu u malom stanu?

U kuhinji ispod radne ploče, u kupatilu ili u plakaru pored ulaza. Ovdje je veš mašina smještena u plakar odmah pored ulaza.

Kupatilo bez prozora ideje za osvjetljenje



Zidovi od staklenih blokova, matirano staklo na tuš kabini i ogledala pomažu da svjetlost dopre do cijelog prostora.

Kako postaviti trpezarijski sto u malom stanu?



Kompaktan sto, okrugli sto ili sto sa klupom. U ovom stanu trpezarijski sto je okrugli i postavljen uz prozor.

Kako odvojiti spavaći dio u garsonjeri?

Zavjese, paravani, police ili niše. Ovdje je spavaća zona integrisana u veliki žuti blok pravljen po mjeri, a vrata nema.

Gde staviti TV u malom stanu?

Na zid, policu ili pokretni stočić. U ovom stanu TV stočić je na točkićima, tako da je pokretan i diskretan.

(MONDO/Lepa&srećna)