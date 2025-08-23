Kako da pregradite veliku sobu i stvorite dvije funkcionalne prostorije: Nema zidanja, brzo i lako do rješenja

Pregradite veliku sobu bez zidanja. Brza i jednostavna rješenja sa panelima, policama, paravanima i zavesama za dvije funkcionalne prostorije.

Velike prostorije su snovi mnogih, ali ponekad je praktičnije imati dvije manje funkcionalne prostorije. Pregradnja može unijeti organizaciju i privatnost, a pritom ne mora da zahtijeva velike građevinske radove. Evo kako sami možete da transformišete prostor u dvije funkcionalne zone.

1. Pregradni zidovi od gips-kartona

Gips-karton je praktično i brzo rješenje. Samostalno postavljanje nije previše komplikovano, a omogućava vam da sobu podijelite prema svojim potrebama – radni kutak, dečiju sobu ili mini kancelariju. Dodajte vrata ili klizne panele za potpunu privatnost.

2. Polica ili regali kao prirodna pregrada

Otvorene police ili regali mogu vizuelno podijeliti prostor, a istovremeno služiti i kao skladište. Ovaj trik daje dozu modernog stila i funkcionalnosti, a prostor ostaje svijetao i prozračan.

3. Klizni paneli ili roletne

Klizni paneli ili roletne su idealni za one koji žele fleksibilnost. Prostor možete otvoriti kada je potreban veliki otvoreni ambijent, ili zatvoriti kada je potrebna privatnost. Materijali mogu biti providni, drveni ili od tkanine, u zavisnosti od stila enterijera.

Dnevna soba sa pregradnim panelom

4. Zavjese i paravani

Najbrže i najjednostavnije rješenje su debele zavese ili dekorativni paravani. Oni stvaraju privatnost bez trajnih zahvata i lako se uklapaju u svaki stil enterijera.

5. Kombinacija više rješenja

Za savremene domove, kombinacija pregradnog zida i polica ili kliznih panela stvara dinamičan i funkcionalan prostor. Možete imati otvorenu dnevnu zonu, dok je radni kutak ili dečija igraonica odvojena, ali i dalje vizuelno povezana.

Pogledajte u galeriji neka od rješenja, možda vas inspirišu:

Pregradnja velike sobe može biti jednostavna, praktična i estetski privlačna, čak i ako je radite sami. Birajte rješenja koja odgovaraju vašem stilu i potrebama, od gips-kartona, polica, kliznih panela do zavesa. Na ovaj način prostor dobija funkcionalnost, privatnost i moderan izgled.