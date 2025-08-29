Nevjerovatna transformacija: Stan od 37 kvadrata postao je oaza komfora i stila

Mali stan od 37 kvadrata primer je pametnog uređenja i maksimalne udobnosti, a rješenje za televizor će vas oduševiti.

Mali stan od 37 kvadrata renoviran je tako da bude udoban za jednu osobu, ali i dovoljno praktičan da može da primi partnera, prijatelja ili člana porodice.

Renoviranje je trajalo oko četiri mjeseca, a arhitektkinja Đulija Gvadiks je primenila brojna kreativna rješenja.

Kuhinja je organizovana tako da štedi prostor, ali ne uskraćuje komfor. Umjesto klasičnih kuhinjskih elemenata, napravljeno je kuhinjsko "poluostrvo" koje povezuju prostor i stvara dodatnu površinu za pripremu hrane.

Ugrađena je i dublja sudopera, što je posebno važno u malim stanovima, a veš-mašina i sušilica skrivene su u kuhinjskom ormanu.

Detalji su riješeni sa mnogo pažnje: ugrađena rasvjeta u industrijskom stilu, skrivena mjesta za odlaganje, praktična polica iznad radne ploče, pa čak i posebna fioka za smeće koja omogućava lako sortiranje otpada.

Jedan od najupečatljivijih detalja je rotirajući nosač za televizor, zahvaljujući kojem se ekran može gledati i iz kuhinje, i iz dnevnog boravka, i iz spavaće zone. Velika briga posvećena je i rasvjeti – mlečna svetla daju prijatan, difuzan sjaj i savršeno se uklapaju u estetiku "industrijskog šika".

Da bi se dobio osjećaj većeg prostora i više svetla, umesto klasične pregrade između boravka i spavaće sobe postavljena je lagana staklena klizna pregrada sa mat staklom, koja po potrebi daje privatnost, a ujedno propušta svjetlost.

Uprkos skromnoj kvadraturi, u stanu se našlo mjesta za veliki krevet sa dosta prostora za odlaganje. Posebno dizajnirano tapacirano uzglavlje ima i ugrađene "džepove" za knjige, tablet ili telefon – mali trik koji donosi luksuz u praktičnom obliku.

Ormani su pažljivo planirani – od dubokih kuhinjskih elemenata, preko vitrine koja može biti i biblioteka ili bar, pa sve do posebnog ormara za metlu, usisivač i ostale kućne potrepštine koje često nemaju svoje mjesto u malim stanovima.

Kupatilo je uređeno jednostavno, ali efektno, uz kvalitetne pločice i osvjetljenje posebno važno za dame kad se šminkaju. Stan ima i malu terasu, dovoljno praktičnu da se na nju smjesti spoljna jedinica klima-uređaja i nekoliko dekorativnih biljaka.

Pitanja i odgovori - Vodič za uređenje malog stana

1. Kako vizuelno "otvoriti" mali stan?

Koristite svetle boje za zidove i nameštaj, ogledala i providne elemente. Pravilno osvetljenje i minimalistički dekor takođe pomažu da prostor deluje veće i prostranije.

2. Koji nameštaj je najbolji za male stanove?

Birajte komade sa ugrađenim prostorom za odlaganje: krevet sa fiokama, sto sa policama, multifunkcionalne stolice. Sve što „radi dva posla“ štedi dragoceni prostor.

3. Kako organizovati garderobu i stvari u malom stanu?

Koristite vertikalni prostor: police do plafona, zidne kuke, viseće organizere. Kutije i korpe u koje se stvari lako vraćaju čuvaju red.

4. Da li je bolje otvoreno ili zatvoreno skladištenje?

Otvorene police vizuelno „lakše“ izgledaju, ali zahtevaju redovno održavanje. Zatvorene ormariće ili fioke koristite za stvari koje ne želite da stalno budu na oku.

5. Kako da dnevni boravak i spavaća zona funkcionišu u jednoj sobi?

Koristite pregrade ili paravane, sklopivi ili multifunkcionalni nameštaj i tepih koji vizuelno deli prostor. Krevet na razvlačenje ili sofom krevet je odlična opcija.

6. Kako u malom stanu postaviti televizor?

Montirajte TV na zid pomoću rotirajućeg ili nagnutog nosača. To oslobađa prostor na komodi ili stolu i omogućava da ekran bude vidljiv iz više delova stana.

7. Da li je bolji fiksni ili rotirajući nosač?

Rotirajući nosač je praktičniji jer možete TV okrenuti prema krevetu, sofi ili radnom kutku. Fiksni je stabilniji i estetski jednostavniji, ali manje fleksibilan.

