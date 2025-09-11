6 grešaka u uređenju zbog kojih stan izgleda skučen: I najmanji prostor je prijatniji uz ove savjete

Stručnjaci za enterijer otkrivaju zašto vam stan djeluje manji nego što jeste – i koje sitne promjene mogu odmah da unesu svjetlost i osjećaj komocije u domu.

Muči vas to što živite u previše malom stanu? Možda kvadratura nije jedini problem – već način na koji ste uredili prostor.

Pogrešno postavljene zavese, prejaki kontrasti ili loše raspoređen namještaj lako mogu da stvore osjećaj skučenosti i mračne atmosfere. Dobra vijest je da se sve to može ispraviti jednostavnim trikovima, a vaš dom će odmah izgledati veće, svjetlije i urednije.

1. Previše kontrastnih boja

Iako jaka kombinacija tamnih i svijetlih tonova može djelovati efektno, ona često "siječe" prostor i čini ga manjim. Umjesto toga, birajte ujednačen kolorit sa blagim prelazima – na primjer, različite nijanse bež, sive ili pastelne tonove.

2. Nisko postavljene zavese

Kada zavesu okačite tik iznad prozora, vizuelno spuštate plafon. Stručnjaci savjetuju da garnišne postavite što bliže plafonu, a zavjese neka idu do poda. Tako ćete dobiti utisak visine i prostranosti.

3. Previše sitnog namještaja

Mnogi misle da će manji komadi namještaja učiniti prostor većim, ali događa se suprotno – prostorija djeluje zbijeno. Bolje je odabrati nekoliko većih, ali funkcionalnih komada koji daju utisak urednosti i ravnoteže.

4. Raštrkana mjesta za odlaganje

Otvorene police i mnoštvo manjih ormarića stvaraju osjećaj haosa. Pametnije je odabrati jedno veliko, dobro organizovano mjesto za odlaganje koje će doprinijeti urednijem i mirnijem ambijentu.

Otvorene police u kuhinji

5. Nedostatak ogledala

Ogledala nisu samo praktična – ona reflektuju svjetlost i vizuelno udvostručuju prostor. Postavite ih naspram prozora ili u uglove koji djeluju tamno i skučeno.

6. Loše osvjetljenje

Jedno centralno svjetlo nije dovoljno. Kombinujte više izvora – plafonjere, podne i stone lampe, pa čak i LED trake. Tako ćete prostor učiniti toplijim i vizuelno većim.

Ako želite da vaš dom izgleda prostranije i svjetlije, obratite pažnju na raspored boja, visinu zavjesa, osvjetljenje i raspored namještaja. Sitne promene mogu učiniti da vaš stan izgleda veći bez ikakvog rušenja zidova.

Pogledajte kako je efektno uređen jedan mali stan u galeriji slika.

