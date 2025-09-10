Znamo koja je boja hit za 2026. godinu: Savršena za svaki stan, pogledajte je ako planirate krečenje

Ako planirate krečenje stana, sigurno vas zanima koja je hit boja za 2026. godinu...

Izvor: Shutterstock

Ako planirate da osvežite zidove svog doma i tražite boju za krečenje koja je istovremeno sofisticirana, svestrana i dugotrajna, sigurno vas zanima koja je hit boja za 2026. godinu.

Čuvena kompanija Ber prognozira da će čuvenu "Moka Mus" nijansu koja je dominirala u 2025. godini, zamijeniti nova, a njeno ime je "Hiden Džem".

U dobro osvetljenim prostorijama, Hiden Džem (Hidden Gem - skriveni dragulj) izgleda toplije sa više primjesa zelene, dok u slabije osvetljenim prostorijama može delovati hladnije i tamnije, ponekad prelazeći u plavozeleni ili čak "til" (teal) ton. Ova svestranost omogućava njen širok spektar primene u različitim ambijentima.

Zovu je još i boja "zadimljenog žada", lijepog poludragog kamena koji je toliko cijenjen na Dalekom istoku.

Bilo da želite da kreirate smiren, opuštajući ambijent u spavaćoj sobi, dodate karakter dnevnom boravku ili unesete sofisticiranost u kuhinju i trpezariju, Hiden Džem se lako uklapa i naglašava svaki prostor.

Njena svestranost omogućava da zidovi zadrže moderan izgled godinama, čineći je bojom u koju se zaista isplati investirati prilikom krečenja.

Pitanja i odgovori

1. Kako izračunati koliko boje mi je potrebno?

Potrebna količina boje zavisi od površine zidova. Prvo izmerite širinu i visinu svakog zida i pomnožite da biste dobili površinu u kvadratnim metrima. Oduzmite površinu prozora i vrata. Prosječno, 1 litar boje pokriva oko 10 m² za jedan sloj, ali uvijek provjerite preporuku proizvođača. Za tamnije ili intenzivne boje često je potreban i drugi sloj.

2. Kako da okrečim stare zidove?

Prvo uklonite staru boju koja se ljušti i dobro očistite zidove. Popunite pukotine i rupe kitom (gletom) i brusnim papirom izravnajte površinu. Prije krečenja, zidove je najbolje premazati podlogom (prajmer), posebno ako zid upija ili ako prelazite sa tamnije na svjetliju nijansu.

3. Da li je potrebno koristiti podlogu (prajmer)?

Da, temeljni premaz poboljšava prianjanje boje, izjednačava upijanje površine i omogućava ujednačen izgled završnog sloja. Posebno je važan kod novih ili nedavno repariranih zidova.

4. Koliko slojeva boje je obično potrebno?

Većina zidova zahtijeva dva sloja boje za potpuno ujednačen izgled. Tamnije ili intenzivne nijanse, poput "Hiden Džema", mogu zahtijevati i dodatni sloj kako bi se postigao željeni efekat.

5. Koji alati su neophodni za krečenje?

Osnovni alati uključuju valjak za velike površine, četku za uglove i ivice, posudu za boju, zaštitnu foliju za pod i molersku traku za ivice. Kvalitetni alati znatno olakšavaju posao i doprinose ljepšem završnom efektu.