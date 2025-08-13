logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

7 boja koje prave čudo od svake kuhinje: I najmračniji prostor postaće topao uz ove nijanse

7 boja koje prave čudo od svake kuhinje: I najmračniji prostor postaće topao uz ove nijanse

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Otkrijte 7 boja koje unose svjetlost i toplinu u svaku kuhinju – čak i najmračniji prostor zasijaće uz ove pažljivo odabrane nijanse.

sedam boja za kuhinju Izvor: vanitjan/Shutterstock

Možda ste samo izabrali pogrešnu boju kuhinje koja čini da prostor "ne diše" i vizuelno smanjuje sve. Pravi izbor nijansi može da učini čuda – čak i najmračniji prostor pretvoriti u otvorenu i prozračnu zonu.

1. Topla bijela sa žutim podtonom

Ova varijanta bijele boje ima blagi žućkasti podton koji unosi prirodnu toplinu, a istovremeno reflektuje svetlost. Idealna je za ormariće i zidove – prostor deluje veće, a nežni podton sprečava "hladan" efekat klasične bele.

2. Svijetlo siva

Neutralna svijetlo siva djeluje smireno i sofisticirano, ali je dovoljno svjetla da vizuelno proširi prostor. Kombinujte je sa bijelim detaljima i sjajnim površinama kako bi se svjetlost najbolje raspršila po cijeloj kuhinji.

3. Krem bež

Topla krem nijansa stvara prijatnu atmosferu i odbija sivilo u uglovima. Ova boja savršeno pristaje uz drvene elemente – pult ili police – i istovremeno čini da kuhinja "diše" šire.

Kuhinja
Izvor: Shutterstock

4. Pastelno plava

Blaga plava boja unosi osjećaj svježine i prostranstva, poput vedrog neba. Koristite je na kuhinjskim elementima ili zadnjem zidu, a kombinacija sa bijelim ili svetlim drvetom dodatno pojačava efekat dubine.

5. "Žalfija" zelena

Nijansa žalfije je mekana, ali upadljiva, i donosi notu prirode u unutrašnji prostor. Ovaj ton je odličan za donje elemente, dok gornji možete ostaviti svijetlim – tako se vertikalno otvara prostor.

Kuhinja
Izvor: Shutterstock

6. Puder roze

Neočekivana, ali izuzetno nježna, puder roze reflektuje toplo svjetlo i djeluje prozračno. Idealna je za detalje kao što su kuhinjske fasade ili dekorativni paneli, a u paru sa bež ili bijelom daje suptilni kontrast.

7. Sunčano žuta

Žuta boja odmah stvara utisak širine i pokreće osećaj radosti. Birajte pastelne ili prigušene varijante žute za zidove ili otvorene police – tako ćete "razbiti" tamu, a prostor će delovati veći i optimističniji.

Uz ovih sedam nijansi, čak i najmračnija kuhinja može postati svetla i prostrana. Ključ je u balansiranju toplih i hladnih tonova, kao i u kombinovanju mat i sjajnih površina. Isprobajte jednu ili više ovih boja i otkrijte kako se vaš prostor potpuno transformiše.

(Superžena/ Lepa&Srećna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma kuhinja boje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA