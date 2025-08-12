Već je proglašena boja za 2026. godinu: Preplaviće nas, a svaka kuća će bar nešto u ovoj nijansi imati

Jedan od najpoznatijih proizvođača boja otkrio je koja će biti glavna u 2026. godini.

Izvor: Towfiqu ahamed barbhuiya/Shutterstock

Valspar, jedan od najpoznatijih proizviđača boja koji diktira trendove, je upravo proglasio boju za 2026. godinu. Inspirisana je nostalgijom i prirodom, dizajnirana je da unese mir, udobnost i bezvremenski stil u svaki prostor.

Dizajneri predviđaju da će ona dominirati domovima i društvenim mrežama u narednih 12 mjeseci. Nakon analize gomile podataka koji uzimaju u obzir ponašanje potrošača i trendove uređenja, otkrili su da je pobednička boja topla boja eukaliptusa, nežno zelena.

Brend je u saopštenju za štampu podijelio da Topla Eukaliptus odražava kolektivnu želju za mirnim, utemeljenim dizajnom koji se prilagođava stalno promenljivom tempu života u stambenom i komercijalnom dizajnu.

"Topli eukaliptus je više od samo prelijepe nijanse zelene, to je odraz udobnosti kojoj žudimo u našim domovima", kaže Su Kim, direktorka marketinga boja u Valsparu, za Real Simple.

"Njeni topli podtonovi stvaraju utemeljeno, prijatno raspoloženje, a inspiraciju crpe iz prirode i poznatosti retro dizajna", ovo je boja koja podstiče obnovu i otpornost.

Prema riječima Kim, na izbor je u velikoj meri uticao značajan rast porodice zelenih boja primijećen u bazi podataka brenda, zajedno sa uvidima prodavaca i konsultanata za boje.

"Ona vas bukvalno okružuje gdje god da živite, i relevantna je i poznata. Potrebna nam je stabilnost i potrebno nam je opuštanje."

I nostalgija je već neko vreme u trendu – gledamo unazad da bismo planirali budućnost.

"Željeli smo da istaknemo tradicionalniji, više nasljeđeni ugao kroz žalfiju i topli podton. Želeli smo da istaknemo one stvari koje obuhvataju uspomene i vaš deo tog nasljeđa koji se prenosi u vašoj porodici. Sama boja zaista slavi tu nostalgičnu notu."

Novosti/ Lepa&Srećna